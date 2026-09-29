Ψηφιακό Φροντιστήριο: Το πρόγραμμα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ειδικά μαθήματα, όπως Γραμμικό και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, αλλά και οι πέντε ξένες γλώσσες που εξετάζονται στις Πανελλαδικές: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Σε πλήρη λειτουργία περνά και φέτος το Ψηφιακό Φροντιστήριο, προσφέροντας δωρεάν ζωντανή και ασύγχρονη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η σύγχρονη διδασκαλία καλύπτει συνολικά 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ, με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ενώ το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την επέκταση της ζωντανής διδασκαλίας και στην Α’ και Β’ Λυκείου.

Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών, θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων, όπως το Γραμμικό και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, καθώς και των πέντε ξένων γλωσσών – Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιούνταν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας κάθε μήνα, ενώ στην ψηφιακή πλατφόρμα διατέθηκαν 3.186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα.

Το Φροντιστήριο περιλάμβανε 13 μαθήματα ΓΕΛ, 19 μαθήματα ΕΠΑΛ, 9 ειδικά μαθήματα και 4 μαθήματα Ειδικής Αγωγής. Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση προστέθηκαν τα μαθήματα Ναυτικό Δίκαιο, Ψηφιακά Συστήματα, Οικοδομική και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, ενώ στην ασύγχρονη υποστήριξη εντάχθηκαν τα Νέα Ελληνικά, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά για την Ειδική Αγωγή.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, που λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά, εκτός από τη δια ζώσης λειτουργία του για προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρέχει εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις.

Στην ασύγχρονη διδασκαλία που παρέχεται, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιούν δωρεάν το διαθέσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνοντας τη μελέτη τους σύμφωνα με τον χρόνο, τον ρυθμό και τις ανάγκες τους.

Το περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης εμπλουτίζεται διαρκώς με βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις ανά ενότητα, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα προσομοίωσης. Επιπλέον, από πλευράς ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, έχει ανακοινωθεί ότι σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ