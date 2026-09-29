Μητσοτάκης για σχολεία: «Λιγότερα κενά φέτος» – Τι είπε για τις σχολικές υποδομές

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Τέλος σε μια αναμονή 27 ετών μπήκε για τη σχολική κοινότητα του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, καθώς οι περίπου 270 μαθητές, που μέχρι και την περασμένη σχολική χρονιά έκαναν μάθημα σε εγκαταστάσεις προκάτ, στεγάζονται πλέον σε ένα νέο, υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο.

Το νέο σχολικό συγκρότημα επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί κυβερνητική επιλογή η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και τη δημιουργία νέων σχολείων σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», εκφράζοντας την προσδοκία οι παρεμβάσεις να έχουν φτάσει έως την επόμενη χρονιά σε 1.000 σχολεία.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο στεγάζεται πλέον σε ένα νέο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο. Η ανέγερση του νέου συγκροτήματος, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καθώς έως πέρυσι οι περίπου 270 μαθητές του σχολείου έκαναν μάθημα σε εγκαταστάσεις προκάτ.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, ξεναγήθηκε από τη Διευθύντρια του σχολείου Ευαγγελία Κουλουριώτου στις νεόδμητες εγκαταστάσεις, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

«Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι νέες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη, χώρους άθλησης και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παρέχουν ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά και εργασίας για τους καθηγητές τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού στο τέλος της επίσκεψής του: «Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κα Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο, για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρίσκονταν σε κοντέινερ.

Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούργια μέρα για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του Γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βλέπουν και τη δική τους ποιότητα εργασίας να αναβαθμίζεται.

Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το σχολείο αυτό χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών -συγχαρητήρια, κ. Δήμαρχε-, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο, αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών.

Και βέβαια, θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ελπίζουμε του χρόνου να φτάσουμε τα 1.000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις.

Συνεχίζουμε. H φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κα Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία.

Αλλά βέβαια, κα Διευθύντρια, στο δικό σας πρόσωπο θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, διότι όσο καλές, όμορφες, σύγχρονες, άρτιες και ασφαλείς κι αν είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.

Καλορίζικο, λοιπόν, το νέο σχολείο και μακάρι σύντομα σε ολόκληρη την επικράτεια όλα τα σχολεία να είναι όπως το Γυμνάσιο του Ασπροπύργου το οποίο επισκεφτήκαμε σήμερα».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε απο την πλευρά της: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στον Ασπρόπυργο, μαζί και με τα στελέχη εκπαίδευσης και βέβαια ευχαριστώ και τη Διευθύντρια, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, γιατί ξεκινήσαμε πολύ ομαλά τη χρονιά.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, κ. Δήμαρχε και βέβαια και το Υπουργείο Εσωτερικών, το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, γιατί με ένα πραγματικά μεγάλο ποσό έχουμε ένα καινούριο σχολείο, τα παιδιά μας έρχονται με χαρά.

Αυτό ελπίζουμε και για τα υπόλοιπα σχολεία στην Ελλάδα. Αξίζουν στα παιδιά της Ελλάδος να έχουν μια τέτοια καθημερινότητα, με χώρους που πραγματικά έρχονται και συμβαδίζουν με το υψηλό επίπεδο και της εκπαίδευσης και της δικής τους προσπάθειας. Καλή σχολική χρονιά».

«Είναι μεγάλη μας τιμή που είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, να δει αυτό το “κόσμημα”, αυτό το σχολείο το οποίο κατασκευάστηκε στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Είναι ένα σχολείο που πραγματικά το χρειάζεται η περιοχή», επισήμανε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας.

Η Διευθύντρια του σχολείου, Ευαγγελία Κουλουριώτου, σημείωσε: «Μετά από 27 χρόνια που στεγαζόμαστε σε κοντέινερς, έχουμε τη χαρά και την ευτυχία, με τη στήριξη και του Δημάρχου και της πολιτείας, να είμαστε εδώ, πλήρεις στελεχών, πλήρεις εκπαιδευτικών, σε ένα υπερσύγχρονο σχολείο, το “καμάρι” της περιοχής μας. Τα παιδιά το αγαπούν. Έχει αλλάξει την ποιότητα της ζωής των παιδιών μας, βλέπουν αλλιώς το σχολείο, σέβονται αλλιώς την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει αλλάξει και τη δική μας την καθημερινότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, κ. Δήμαρχε».