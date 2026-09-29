Σοβαρός τραυματισμός μαθητή στο Μαράσλειο – «Είχαμε προειδοποιήσει εγγράφως από τον Μάιο» λένε οι γονείς

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Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας στο σχολικό συγκρότημα του Μαρασλείου θέτουν δύο Σύλλογοι Γονέων μετά τον τραυματισμό μαθητή από θραύσματα υαλοπίνακα, υποστηρίζοντας ότι είχαν ενημερώσει εγγράφως τους αρμόδιους φορείς ήδη από τον περασμένο Μάιο για προβλήματα στις κτιριακές υποδομές.

Το παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί, ενώ πλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι καλά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και οι γονείς συνδέουν πλέον το ατύχημα με ένα ευρύτερο ζήτημα που, όπως υποστηρίζουν, παραμένει ανοιχτό εδώ και μήνες. Ζητούν άμεση αυτοψία σε ολόκληρο το συγκρότημα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αρκούνται πλέον σε γενικές διαβεβαιώσεις.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, το ατύχημα συνέβη στο διάλειμμα του ολοήμερου προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, ο μαθητής έπεσε πάνω σε υαλοπίνακα παραθύρου του ισογείου. Το τζάμι έσπασε και τα θραύσματα προκάλεσαν σοβαρό τέμνον τραύμα στην κοιλιακή χώρα και στην περιοχή του αγκώνα. Ακολούθησε η διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Είχαμε προειδοποιήσει από τον Μάιο»

Εδώ ακριβώς εστιάζουν οι δύο Σύλλογοι. Όπως αναφέρουν, το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως ένα ακόμη «ατυχές συμβάν».

Στις 20 Μαΐου 2026, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου είχε αποστείλει επίσημο υπόμνημα προς τους αρμόδιους φορείς, το οποίο συνοδευόταν από Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας.

Στο συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, είχαν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές και είχαν ζητηθεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ανάμεσα στα ζητήματα που είχαν επισημανθεί βρίσκονταν η κατάσταση των κουφωμάτων και των θυρών, αλλά και άλλα θέματα ασφάλειας και συντήρησης. Koino_Deltio_Typou_Marasleio_28…

Οι γονείς αναφέρουν ακόμη ότι, από το σύνολο των αποδεκτών, μόνο η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και μία σχολική μονάδα τούς γνωστοποίησαν ότι τα έγγραφα είχαν πρωτοκολληθεί.

«Να περιμένουμε τον επόμενο τραυματισμό;»

Οι Σύλλογοι επισημαίνουν ότι ο σοβαρός τραυματισμός καταγράφηκε τέσσερις μήνες μετά την έγγραφη επισήμανση των προβλημάτων. Τονίζουν μάλιστα ότι οι τρεις από αυτούς τους τέσσερις μήνες ήταν περίοδος θερινών διακοπών, κατά την οποία το σχολείο δεν λειτουργούσε.

Με αυτό το δεδομένο θέτουν μια σειρά από αιχμηρά ερωτήματα:

«Αν μέσα σε τόσο μικρό διάστημα πραγματικής λειτουργίας του σχολείου σημειώθηκε ήδη ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, τι πρέπει να περιμένουμε κατά τους επόμενους εννέα μήνες της σχολικής χρονιάς, εάν οι γνωστοί κίνδυνοι παραμείνουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση;»

Και συνεχίζουν: «Να περιμένουμε να σπάσει ο επόμενος υαλοπίνακας; Να περιμένουμε τον επόμενο τραυματισμό; Ή πρέπει να συμβεί κάτι ακόμη σοβαρότερο για να υπάρξει παρέμβαση;»

Τι καταγγέλλουν για τα παράθυρα του σχολείου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των παραθύρων και των κουφωμάτων.

Σύμφωνα με τους Συλλόγους, στο συγκρότημα εξακολουθούν να βρίσκονται παλαιά ξύλινα κουφώματα με υαλοπίνακες, ακόμη και στο ισόγειο και δίπλα σε χώρους στους οποίους κινούνται και παίζουν καθημερινά μαθητές.

Οι γονείς υποστηρίζουν επίσης ότι σε αρκετά σημεία δεν έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά πλέγματα ή άλλα μέσα προστασίας. Παράλληλα, αναφέρουν ότι μεταλλικά προστατευτικά στοιχεία εμφανίζουν φθορές και οξείδωση, ενώ υπάρχουν υαλοπίνακες που έχουν ήδη υποστεί ζημιές και έχουν αντιμετωπιστεί με προσωρινές λύσεις.

Μετά το περιστατικό, οι δύο Σύλλογοι ζητούν άμεση αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς σε ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα, έλεγχο όλων των υαλοπινάκων, παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων, προσωρινά μέτρα προστασίας σε κάθε σημείο όπου εντοπίζεται κίνδυνος και σαφές χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες αποκατάστασης.

«Δεν ζητούμε υπερβολές. Ζητούμε το αυτονόητο: Τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο τους χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους που μπορούν και πρέπει να προληφθούν», τονίζουν.

«Οι γονείς βρήκαν δωρητή»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και μία ακόμη αναφορά του κοινού δελτίου Τύπου. Οι Σύλλογοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι οι γονείς είχαν βρει δωρητή και ότι Ίδρυμα είχε δεχθεί να χρηματοδοτήσει τις εργασίες, ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, επτά μήνες αργότερα τα παλαιά κουφώματα εξακολουθούν να βρίσκονται στη θέση τους.

«Τι άλλο χρειάζεται για να προχωρήσουν οι αρμόδιοι;», διερωτώνται.

Μετά τον τραυματισμό του μαθητή, οι δύο Σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για «γενικές διαβεβαιώσεις, διοικητική αναμονή ή μετάθεση αρμοδιοτήτων» και ζητούν άμεσες ενέργειες.

Το μήνυμά τους προς τους αρμόδιους είναι ξεκάθαρο: «Περιμένουμε πλέον πράξεις. Δεν περιμένουμε άλλο ατύχημα. Ζητούμε να ληφθούν μέτρα τώρα».