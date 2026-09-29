Άνω Λιόσια: Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση στη διευθύντρια νηπιαγωγείου

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Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά το επεισόδιο κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός. Στη μήνυση περιλαμβάνονται καταγγελίες για απειλή και εξύβριση, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση είχε πάρει διαστάσεις από το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατήγγειλε σωματική επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική μονάδα. Στην ανακοίνωσή της είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «απαράδεκτο» και «βαθύτατα θλιβερό».

Τι είχε προηγηθεί στο νηπιαγωγείο

Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δημοσιοποιηθεί υλικό από τον προαύλιο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, στο οποίο η διευθύντρια εμφανίζεται να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε μικρά παιδιά, με αφορμή ζημιές που, σύμφωνα με την ίδια, είχαν προκληθεί στο σχολείο.

Για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ έχει αποφασιστεί και η μετακίνησή της από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Η καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος της διερευνάται ξεχωριστά από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από άλλο επεισόδιο βίας σε σχολική μονάδα των Άνω Λιοσίων, όταν είχε καταγραφεί συμπλοκή μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού σε γυμνάσιο της περιοχής.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση όσων συνέβησαν και τον εντοπισμό του δεύτερου προσώπου που αναζητείται.