Προσλήψεις αναπληρωτών και β’ φάση: «Χειρότερα από ποτέ» – Γιατί δεν θα καλυφθεί ούτε το 1/3 των κενών – Πίνακες

Πίνακας περιεχομένων

Ιδιαίτερα δυσοίωνη εικόνα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία σκιαγραφεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής Πατρέας, λίγες ώρες πριν από τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Με περισσότερα από 20.000 κενά να έχουν παραμείνει, σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την Α΄ φάση και τις διαθέσιμες πιστώσεις να κινούνται περίπου στις 6.600, εκτιμά ότι δεν πρόκειται να καλυφθεί ούτε το ένα τρίτο των αναγκών.

Ο Πατρέας δεν περιορίζεται, ωστόσο, στους αριθμούς. Ασκεί σφοδρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν τόσο η Α΄ όσο και η Β΄ φάση, υποστηρίζοντας ότι η κατανομή συγκεκριμένου αριθμού πιστώσεων στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσμα τα κενά που δηλώνονται να μην ανταποκρίνονται, κατά την εκτίμησή του, στην πραγματική εικόνα των σχολείων.

Η φράση με την οποία περιγράφει τη φετινή κατάσταση είναι χαρακτηριστική: «Χειρότερα από ποτέ». Για τον συνολικό σχεδιασμό χρησιμοποιεί ακόμη μία ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση: «Σύστημα “πάμε κι όπου βγει”».

Πατρέας: Πάνω από 20.000 κενά έμειναν μετά την Α΄ φάση

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πατρέα, η εικόνα είχε ήδη διαμορφωθεί από την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων, μετά την οποία υποστηρίζει ότι παρέμειναν ακάλυπτα περισσότερα από 20.000 κενά. Για τη Β΄ φάση αναφέρει περίπου 2.100 πιστώσεις για τη Γενική Εκπαίδευση και άλλες 4.500 πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ. Με αυτά τα δεδομένα, ο εκπαιδευτικός αναλυτής υπολογίζει ότι δεν είναι δυνατό να καλυφθεί ούτε το ένα τρίτο των κενών. Μάλιστα, εκτιμά ότι οι προσλήψεις ενδέχεται να μην αγγίξουν ούτε τις περίπου 6.600, καθώς θεωρεί βέβαιο ότι δεν θα βρεθούν στη ροή όλοι οι ζητούμενοι εκπαιδευτικοί.

Το «zero-sum game» των προσλήψεων

Ο Πατρέας χαρακτηρίζει τη διαδικασία ένα «zero-sum game», θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα που, κατά την ανάλυσή του, δημιουργεί ο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων πιστώσεων.

Όπως εξηγεί, εάν κάποια ειδικότητα καλυφθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ένα τρίτο, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περιορίζεται ακόμη περισσότερο η κάλυψη άλλων ειδικοτήτων.

Για τον ίδιο, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εξίσωσης είναι ήδη ορατό: οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το σύνολο των αναγκών και οι διαφορές στην κάλυψη αναμένεται να είναι σημαντικές.

«Χειραγωγείται η διαδικασία δήλωσης των κενών»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία που διατυπώνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής για τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται τα κενά. Ο Πατρέας υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Παιδείας, αντί να καλύψει τις ανάγκες βάσει ενός κεντρικού σχεδιασμού ή μιας ενιαίας ποσόστωσης, μοίρασε συγκεκριμένους αριθμούς πιστώσεων στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Κατά τον ίδιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις να δηλώνουν αριθμό κενών αντίστοιχο με τις πιστώσεις που έχουν λάβει και όχι το σύνολο των πραγματικών αναγκών.

Γι’ αυτό και κάνει λόγο για «χειραγώγηση» της διαδικασίας δήλωσης των κενών, υποστηρίζοντας ότι τα κενά που εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο «ουδόλως ανταποκρίνονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα».

Οι αιχμές για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίζεται ο Πατρέας απέναντι στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, χαρακτηρίζοντάς τες «πρόθυμες» και υποστηρίζοντας ότι έγιναν ουσιαστικά «συνένοχοι στον κακό σχεδιασμό του Υπουργείου».

Στην ανάλυσή του συνδέει τη στάση αυτή με τις διαδικασίες κρίσεων για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών, οι οποίες, όπως αναφέρει, αναμένεται να αρχίσουν πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η προοπτική των κρίσεων δημιουργεί πίεση στα συγκεκριμένα στελέχη. Πρόκειται για αξιολόγηση και ερμηνεία που διατυπώνει ο ίδιος ο Πατρέας και όχι για τεκμηριωμένο στο κείμενο γεγονός.

Διαφορετική κάλυψη από περιοχή σε περιοχή

Ο Πατρέας στέκεται επίσης στις αποκλίσεις που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούνται μεταξύ των διαφορετικών περιοχών.

Όπως αναφέρει, οι διαφοροποιήσεις στα ποσοστά κάλυψης ανάμεσα στις ειδικότητες δεν αποτελούν νέο φαινόμενο. Εκείνο που θεωρεί διαφορετικό είναι ότι πλέον οι αποκλίσεις εμφανίζονται και από περιοχή σε περιοχή.

Κατά την εκτίμησή του, αυτό αποτελεί συνέπεια του τρόπου με τον οποίο έχει μεταφερθεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις η διαχείριση των συγκεκριμένων πιστώσεων.

«Από πολύ έως σφόδρα δυσαρεστημένες» οι ειδικότητες

Η πρόβλεψη του εκπαιδευτικού αναλυτή για την εικόνα μετά τη Β΄ φάση είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξη.

«Θεωρώ απίστευτο κατόρθωμα του Υπουργείου ότι μετά από αυτή τη Φάση Αναπληρωτών όλες οι ειδικότητες θα είναι από πολύ δυσαρεστημένες έως σφόδρα δυσαρεστημένες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με τον Πατρέα να εκτιμά ότι οι περίπου 6.600 διαθέσιμες πιστώσεις απέχουν σημαντικά από τις ανάγκες που καταγράφει, η ανάλυσή του καταλήγει με μια φράση που συμπυκνώνει την κριτική του για τον σχεδιασμό της Β΄ φάσης:

«Σύστημα “πάμε κι όπου βγει” λοιπόν…»

Τα κενά σε πίνακες

Τα στοιχεία για τη Β΄ φάση αναπληρωτών αποτυπώνουν μεγάλο όγκο ακάλυπτων αναγκών σε όλες τις βαθμίδες και ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή. Στη Δευτεροβάθμια καταγράφονται 3.142 κενά στη Γενική Παιδεία και 2.326 στην Ειδική Αγωγή, ενώ στην Πρωτοβάθμια τα αντίστοιχα κενά φτάνουν τα 3.528 και 7.940. Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στην Παράλληλη Στήριξη, όπου μόνο στην Πρωτοβάθμια καταγράφονται 7.509 κενά, με την εκτίμηση ότι θα καλυφθεί περίπου το 30%. Την ίδια στιγμή, άλλα 3.311 κενά καταγράφονται για ΕΕΠ-ΕΒΠ, με διαφορετικά ποσοστά κάλυψης ανά δομή.

Αναλυτικά οι πίνακες που δημοσίευσε ο κ. Πατρέας:

Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για B’ Φάση Αναπληρωτών:

ΕΙΔΙΚ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ01 226 0 4 230 ΠΕ02 302 92 6 400 ΠΕ03 111 53 3 167 ΠΕ04.01 74 31 4 109 ΠΕ04.02 28 14 0 42 ΠΕ04.04 25 22 1 48 ΠΕ04.05 7 0 0 7 ΠΕ05 155 0 4 159 ΠΕ06 223 6 4 233 ΠΕ07 85 0 4 89 ΠΕ08 92 0 2 94 ΠΕ11 242 12 7 261 ΠΕ33 2 0 0 2 ΠΕ34 2 0 0 2 ΠΕ78 32 0 1 33 ΠΕ79.01 81 0 1 82 ΠΕ80 84 44 0 128 ΠΕ81 43 11 0 54 ΠΕ82 159 43 0 202 ΠΕ83 105 39 0 144 ΠΕ84 36 12 0 48 ΠΕ85 3 0 0 3 ΠΕ86 170 65 3 238 ΠΕ87.01 12 3 0 15 ΠΕ87.02 60 9 0 69 ΠΕ87.03 28 6 0 34 ΠΕ87.04 2 1 0 3 ΠΕ87.05 2 0 0 2 ΠΕ87.08 17 1 0 18 ΠΕ87.09 31 3 0 34 ΠΕ88.01 24 10 0 34 ΠΕ88.02 11 1 0 12 ΠΕ88.04 6 1 0 7 ΠΕ88.05 1 0 0 1 ΠΕ89.01 17 2 0 19 ΠΕ90 13 3 0 16 ΠΕ91.01 6 0 0 6 ΠΕ91.02 11 0 0 11 ΤΕ01.04 1 0 0 1 ΤΕ01.19 22 0 0 22 ΤΕ02.02 4 0 0 4 ΤΕ02.05 1 0 0 1 ΔΕ01.17 3 0 0 3 ΔΕ02.01 27 0 0 27 ΔΕ02.02 28 0 0 28 ΣΥΝΟΛΟ 2614 484 44 3142

Υπάρχουν και κάποια ελάχιστα κενά σε ΔΥΕΠ (καλύπτονται από ΕΣΠΑ).

Τα κενά είναι 95% ΑΠΩ, οπότε δεν έχει νόημα διάκριση σε ΑΠΩ και ΑΜΩ.

Τα Πανελλαδικώς και τα Πρότυπα-Πειραματικά θα καλυφθούν 100%. Από τα υπόλοιπα θα καλυφθεί το 20% (και όχι ομοιόμορφα, κάποιες ειδικότητες θα εξαχνωθούν).

Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Β’ Φάση Αναπληρωτών:

ΕΙΔΙΚ. ΣΜΕΑΕ Τ.Ε. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ01.ΕΑΕ 3 0 0 3 ΠΕ02.ΕΑΕ 36 + 21 ΚΕΔΑΣΥ 138 869 1064 ΠΕ03.ΕΑΕ 39 + 4 ΚΕΔΑΣΥ 104 391 538 ΠΕ04.01.ΕΑΕ 12 + 2 ΚΕΔΑΣΥ 37 219 270 ΠΕ04.02.ΕΑΕ 3 + 1 ΚΕΔΑΣΥ 14 85 103 ΠΕ04.04.ΕΑΕ 1 7 60 68 ΠΕ04.05.ΕΑΕ 1 2 31 34 ΠΕ05.ΕΑΕ 1 0 0 1 ΠΕ06.ΕΑΕ 12 1 0 13 ΠΕ08.ΕΑΕ 31 0 0 31 ΠΕ11.ΕΑΕ 26 1 0 27 ΠΕ78.ΕΑΕ 10 0 0 10 ΠΕ79.01.ΕΑΕ 18 1 0 19 ΠΕ80.ΕΑΕ 17 2 0 19 ΠΕ82.ΕΑΕ 2 7 0 9 ΠΕ83.ΕΑΕ 2 2 0 4 ΠΕ86.ΕΑΕ 31 1 0 32 ΠΕ87.02.ΕΑΕ 1 1 0 2 ΠΕ87.03.ΕΑΕ 2 0 0 2 ΠΕ87.06.ΕΑΕ 3 0 0 3 ΠΕ87.08.ΕΑΕ 0 1 0 1 ΠΕ87.09.ΕΑΕ 0 1 0 1 ΠΕ88.01.ΕΑΕ 22 1 0 23 ΠΕ88.02.ΕΑΕ 6 0 0 6 ΠΕ88.04.ΕΑΕ 10 0 0 10 ΠΕ88.05.ΕΑΕ 4 1 0 5 ΠΕ89.01.ΕΑΕ 11 1 0 12 ΠΕ89.02.ΕΑΕ 10 0 0 10 ΠΕ91.01.ΕΑΕ 1 0 0 1 ΤΕ01.19.ΕΑΕ 3 0 0 3 ΔΕ01.13.ΕΑΕ 1 0 0 1 ΔΕ01.14.ΕΑΕ 1 0 0 1 ΣΥΝΟΛΟ 348 323 1655 2326

Τα κενά είναι 99% ΑΠΩ, οπότε δεν έχει νόημα διάκριση σε ΑΠΩ και ΑΜΩ.

Θα καλυφθούν σε υψηλό ποσοστό οι ΣΜΕΑΕ (όχι τα Τ.Ε.), ενώ η Παράλληλη κατά το 1/4 περίπου.

Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για B’ Φάση Αναπληρωτών:

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΠΩ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΩ ΠΠΣ-ΑΠΩ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ05 46 55 0 101 ΠΕ06 342 19 1 362 ΠΕ07 22 50 0 72 ΠΕ08 298 8 1 307 ΠΕ11 540 5 1 546 ΠΕ60 857 0 5 862 ΠΕ70 733 0 3 736 ΠΕ79.01 263 11 2 276 ΠΕ86 126 6 0 132 ΠΕ91.01 112 14 1 127 ΠΕ91.02 7 0 0 7 ΣΥΝΟΛΟ 3346 168 14 3528

Υπάρχουν και περίπου 20 κενά σε ΔΥΕΠ (καλύπτονται από ΕΣΠΑ) και περίπου 400 κενά ΠΕ06 ΑΜΩ σε Νηπιαγωγεία (θα καλυφθούν κατά 60%).

Τα Πρότυπα-Πειραματικά θα καλυφθούν 100%. Οι ειδικότητες της Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ08/ΠΕ79.01/ΠΕ91) πάλι θα πληρώσουν το «μάρμαρο». Τα κενά των ΠΕ60 και ΠΕ70 δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν ούτε κατά το ήμισυ (αν γινόταν αυτό, δεν θα έμενε σχεδόν τίποτα για τις λοιπές ειδικότητες), αλλά και πάλι θα συμπιέσουν την κάλυψη των ειδικοτήτων.

Κενά Πρωτοβάθμιας ΕΑΕ για Β’ Φάση Αναπληρωτών:

ΕΙΔΙΚ. ΣΜΕΑΕ Τ.Ε. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ06.ΕΑΕ 2 0 0 2 ΠΕ08.ΕΑΕ 9 0 0 9 ΠΕ11.ΕΑΕ 18 0 0 18 ΠΕ60 33 + 6 ΚΕΔΑΣΥ 123 1286 1448 ΠΕ70 82 + 13 ΚΕΔΑΣΥ 120 6223 6438 ΠΕ79.01.ΕΑΕ 8 0 0 8 ΠΕ86.ΕΑΕ 7 0 0 7 ΠΕ91.01.ΕΑΕ 10 0 0 10 ΣΥΝΟΛΟ 188 243 7509 7940

Θα καλυφθούν σε υψηλό ποσοστό οι ΣΜΕΑΕ (όχι τα Τ.Ε.), ενώ η Παράλληλη κατά 30% περίπου.

Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ (2η φάση προσλήψεων):

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ ΣΔΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΠ 271 468 0 0 739 ΠΕ21 0 159 18 0 177 ΠΕ22 0 37 0 0 37 ΠΕ23 0 215 105 142 462 ΠΕ25 988 123 0 0 1111 ΠΕ28 0 138 5 0 143 ΠΕ29 0 171 10 0 181 ΠΕ30 0 215 92 151 458 ΠΕ31 0 3 0 0 3 ΣΥΝΟΛΟ 1259 1529 230 293 3311

Στα ΓΕΝΙΚΗΣ θα καλυφθεί το 30%, ενώ στις ΣΜΕΑΕ το 25% περίπου.

Στα ΚΕΔΑΣΥ η κάλυψη θα είναι υψηλή (ανάλογα και με την ΠΔΕ βέβαια), ενώ στα ΣΔΕΥ η κάλυψη θα είναι πολύ χαμηλή.