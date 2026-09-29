Γυαλιά-καρφιά ανακαινισμένο σχολείο – 20.000 ευρώ υπολογίζονται οι ζημιές

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Σοβαρό ζήτημα με την προστασία του σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει το 1ο, το 2ο και το Εσπερινό ΕΠΑΛ αναδεικνύεται μετά το περιστατικό βανδαλισμού, με ζημιές στους χώρους και στην υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών διδασκαλίας

Σημαντικές καταστροφές προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας, λίγους μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στις εγκαταστάσεις.

Οι ζημιές καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μετά από απόπειρα κατάληψης του σχολικού συγκροτήματος, σύμφωνα με την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις

Από την αυτοψία στους χώρους διαπιστώθηκε ότι τέσσερις αίθουσες υπέστησαν σοβαρές φθορές. Παράλληλα, καταστράφηκαν τρεις διαδραστικοί πίνακες, ενώ απαιτείται η αντικατάσταση 18 διπλών υαλοπινάκων.

Φθορές σημειώθηκαν επίσης σε θρανία, καρέκλες και άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, το συνολικό κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι εγκαταστάσεις είχαν ανακαινιστεί πρόσφατα, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και οι ανανεωμένοι χώροι παραδόθηκαν λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις που επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί, πίσω από τις καταστροφές βρίσκονται εξωσχολικοί, ενώ επανέρχεται με ένταση το αίτημα για μόνιμη φύλαξη του συγκροτήματος και άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Οι εκπαιδευτικοί της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας , καταδικάζουν απερίφραστα τους βανδαλισμούς, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους ενέργειες ξένες προς το μαθητικό και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα.

Παράλληλα, διαχωρίζουν τις συγκεκριμένες πράξεις από τις μαθητικές και εργατικές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, πρέπει να αποφασίζονται μέσα από δημοκρατικές, μαζικές και συλλογικές διαδικασίες, όπως οι Γενικές Συνελεύσεις.

Όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις χρειάζεται επίσης να περιφρουρούνται από ενέργειες που μπορεί να αξιοποιηθούν είτε για την καταστολή τους είτε για τη διαστρέβλωση των αιτημάτων τους.

Στο προσκήνιο ξανά η κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος

Το περιστατικό φέρνει παράλληλα ξανά στην επιφάνεια τα ζητήματα που, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, έχουν επανειλημμένα τεθεί για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.

Όπως αναφέρουν, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει προχωρήσει διαχρονικά σε παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, διεκδικώντας ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν απευθυνθεί στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στον Δήμαρχο Καλαμάτας και στον Υφυπουργό Υποδομών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνολική επισκευή του κτηριακού συγκροτήματος των ΕΠΑΛ και ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Ζητούν νυχτοφύλακα και φύλακα

Κεντρικό αίτημα αποτελεί και η ουσιαστική προστασία του σχολικού χώρου. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι έχουν ήδη θέσει την ανάγκη πρόσληψης νυχτοφύλακα και φύλακα, ώστε να υπάρχει διαρκέστερη εποπτεία και να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων περιστατικών.

Μετά τους τελευταίους βανδαλισμούς, ζητούν την πλήρη και άμεση αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του σχολείου.

Ταυτόχρονα, επαναφέρουν το αίτημα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επανάληψης αντίστοιχων καταστροφών.

«Το σχολείο είναι χώρος μάθησης και δημιουργίας και το δικαίωμα στη μόρφωση για κάθε μαθητή και μαθήτρια είναι αδιαπραγμάτευτο», καταλήγει η ανακοίνωση.

φώτο: messinialive