Άνω Λιόσια: Μηνύσεις και συλλήψεις μετά την επίθεση σε νηπιαγωγό – Στο επίκεντρο και το επίμαχο βίντεο από το σχολείο

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Σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει το περιστατικό σε νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων, όπου εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση μέσα στο σχολείο, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από περιστατικό με μαθητές.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα -και όχι μόνο- το περιστατικό που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων, όπου εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου.

Το συμβάν έφερε αντιδράσεις, ενώ ακολούθησαν μηνύσεις και συλλήψεις, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αμέσως μετά το περιστατικό η εκπαιδευτικός υπέβαλλε μήνυση σε βάρος μητέρας μαθητή για απειλή και εξύβριση, ενώ στον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Η μητέρα έδωσε κατάθεση και συνελήφθη, ενώ αναζητείται ο πατέρας στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Όλα άρχισαν το πρωί της περασμένης Δευτέρας όταν εκπαιδευτικός φώναξε σε μαθητές του σχολείου για ζημιά που είχε προκληθεί στο χώρο. Βίντεο από το συμβάν που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει μεταξύ άλλων την νηπιαγωγό να λέει στα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!».

Όταν, δε, περαστικοί επιχείρησαν να παρέμβουν για τις φωνές προς τα παιδιά, η διευθύντρια αντέδρασε λέγοντας προς έναν ενήλικο «ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα».

Λίγο αργότερα η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς η διευθύντρια δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, οι δράστες φέρονται να ήταν γονείς ή συγγενείς παιδιών που πληροφορήθηκαν το περιστατικό. Οι ακριβείς συνθήκες, πάντως, βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η εκπαιδευτικός χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Αναστασόπουλος: «ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος»

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» τοποθετήθηκε τηλεφωνικά σχετικά με το βίντεο και όσα ακολούθησαν. Ο κ. Αναστασόπουλος χαρακτήρισε το βίντεο αποσπασματικό, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι στο συγκεκριμένο σημείο η εκπαιδευτικός «έχει ξεφύγει», ενώ υπογράμμισε πως «ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος».

Γνωστοποίησε επίσης ότι «η εκπαιδευτικός δέχθηκε βίαιη επίθεση από γονείς που την τραυμάτισαν». Κληθείς να σχολιάσει το συμβάν, ανέφερε: «Πώς την κρίνετε; Από ένα παράνομο βίντεο αποσπασματικό; Έχετε το πριν και το μετά; Η προκαταρκτική θα μας δείξει τι έγινε. Εγώ γνωρίζω ότι μια εκπαιδευτικός δέχθηκε μια βίαιη επίθεση και τραυματίστηκε. Μου λέτε ότι έχει δικαίωμα ο γονιός να μπει μέσα να τραυματίσει μια εκπαιδευτικό, μια μητέρα;».

Η απάντησή του «άναψε τα αίματα», με τους δημοσιογράφους να επιμένουν και τον κ. Αναστασόπουλο να παραδέχεται ότι «αποσπασματικά, ναι, έχει ξεφύγει. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Δεν θα δώσω τη δική σας κατευθυνόμενη απάντηση. Στήσατε λαϊκό δικαστήριο. Θα γίνει ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν».