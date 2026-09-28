Σχολικές εκδρομές: Καταγγελίες για τεράστιο αδιέξοδο – «Θηλιά» το στεγαστικό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς

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Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Νεκτάριος Κορδής, αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ, περιγράφει μια σειρά ανοιχτών μετώπων στη δημόσια εκπαίδευση, βάζοντας στην κορυφή της λίστας τα περισσότερα από 6.000 κενά που, όπως αναφέρει, εξακολουθούν να υπάρχουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Την ίδια ώρα, εκτιμά ότι η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα κινηθεί περίπου στις 6.500 προσλήψεις, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει εκ νέου «προτεραιοποίηση» των αναγκών και ότι κενά θα μεταφερθούν στην τρίτη φάση.

Στην παρέμβασή του, ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ ανοίγει παράλληλα τη συζήτηση για τις καταργήσεις τμημάτων, τις υποχρεωτικές υπερωρίες, το στεγαστικό των εκπαιδευτικών, τους μισθούς, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές, την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, τις υπηρεσιακές μεταβολές και το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές.

Σύμφωνα με τον Νεκτάριο Κορδή, τα κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ξεπερνούν τις 6.000 θέσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί δύο εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι παράλληλα συνεχίζονται προσπάθειες κατάργησης τμημάτων, ενώ αναφέρεται σε υποχρεωτικές υπερωρίες και αναθέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιούνται εκ νέου οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί μέσω, όπως το χαρακτηρίζει, «κοινωνικού αυτοματισμού».

Β΄ φάση: Περίπου 6.500 προσλήψεις αναμένει ο Κορδής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του στη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Ο Νεκτάριος Κορδής εκτιμά ότι αυτή αναμένεται «λογικά» την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τον αριθμό των προσλήψεων να κινείται γύρω στις 6.500.

Συνδέει μάλιστα το συγκεκριμένο μέγεθος με τα κενά που καταγράφει μόνο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εκτιμά ότι οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες θα αναλάβουν υπηρεσία την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ προειδοποιεί ότι, κατά την εκτίμησή του, θα υπάρξει για δεύτερη φορά «προτεραιοποίηση» των κενών, με όσες ανάγκες δεν καλυφθούν να μεταφέρονται πλέον στην τρίτη φάση προσλήψεων.

«Εκρηκτικό» το στεγαστικό για τους εκπαιδευτικούς

Ένα ακόμη μέτωπο που αναδεικνύει είναι η στέγαση των εκπαιδευτικών, την οποία χαρακτηρίζει «εκρηκτικό» πρόβλημα.

Ασκεί κριτική στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη διπλή επιστροφή ενοικίου, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην αναζήτηση κατοικίας, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές.

Στο μισθολογικό, αναφέρει ότι ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός λαμβάνει 820 ευρώ και ο αναπληρωτής ή η αναπληρώτρια 960 ευρώ, ενώ αντιμετωπίζει επικριτικά και τις εξαγγελίες για τις μελλοντικές αυξήσεις των αποδοχών.

Στο επίκεντρο και η κατάσταση των σχολικών κτηρίων

Σοβαρές είναι οι αναφορές του και στη σχολική στέγη. Ο Νεκτάριος Κορδής υποστηρίζει ότι τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα στατικής επάρκειας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος καλύπτει λίγο περισσότερο από το 10% των σχολικών μονάδων συνολικά.

Προβλήματα μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

Στην παρέμβασή του περιλαμβάνει και τις συνέπειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει προκαλέσει η κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Όπως υποστηρίζει, η αλλαγή αυτή έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες ακόμη και στην κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Ταυτόχρονα, κάνει λόγο για διαρκή διόγκωση της γραφειοκρατίας, την οποία συνδέει με επιβάρυνση του έργου των εκπαιδευτικών και, τελικά, της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Καταγγελίες για εργασιακά δικαιώματα και υπηρεσιακές μεταβολές

Ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ υποστηρίζει ακόμη ότι μέσω «προφορικών» εντολών επιχειρείται η ανατροπή εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Αναφέρεται επίσης στις υπηρεσιακές μεταβολές, σημειώνοντας ότι καθημερινά λαμβάνει αναφορές για αδικίες που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και συνδέει μέρος των προβλημάτων με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζει ξεπερασμένο.

Στο «κάδρο» και το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές

Ξεχωριστή αναφορά κάνει στις αλλαγές που αφορούν τις σχολικές εκδρομές. Κατά τον Νεκτάριο Κορδή, το νέο πλαίσιο έχει οδηγήσει σε «τεράστιο αδιέξοδο», καθώς θεωρεί ότι μεταφέρει υπερβολικά μεγάλη ευθύνη στον εκπαιδευτικό.

Υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός εμφανίζεται πλέον υπεύθυνος «για τα πάντα» και μπορεί εύκολα να βρεθεί κατηγορούμενος, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη νομική προστασία από την Πολιτεία.

Κατηγοριοποίηση σχολείων και αξιολόγηση

Το τελευταίο ζήτημα που θέτει αφορά την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση, την οποία χαρακτηρίζει «αξιολόγηση-χειραγώγηση».

Κατά τον ίδιο, η πολλαπλή κατηγοριοποίηση των σχολείων συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά, συμπληρώνοντας μια συνολική εικόνα που ο ίδιος περιγράφει με έντονα επικριτικό τρόπο.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Νεκτάριος Κορδής καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα σε ενότητα και συλλογική δράση για την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου, των κοινωνικών αγαθών και της εργασιακής και οικονομικής αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών, καταλήγοντας με τη φράση: «Ο αγώνας συνεχίζεται!»