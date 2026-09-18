Αναστάτωση σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά – Άγνωστος πυροβόλισε με αεροβόλο την ώρα του μαθήματος

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Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, ενώ το σχολείο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και οι μαθητές βρίσκονταν στις αίθουσες.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δημοτικό σχολείο στην περιοχή των Χανίων, όταν βολή από αεροβόλο όπλο έσπασε το τζάμι αίθουσας την ώρα που μαθητές της Β΄ Δημοτικού παρακολουθούσαν μάθημα. Το περιστατικό, ενώ το σχολείο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και οι μαθητές βρίσκονταν στις αίθουσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων άγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο από σημείο εκτός του σχολικού συγκροτήματος. Το βλήμα χτύπησε το τζάμι αίθουσας όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν μαθητές της Β΄ Δημοτικού, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει και να προκληθεί αναστάτωση.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μαθητή ή εκπαιδευτικού.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία και αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί από ποιο σημείο προήλθε η βολή και να εντοπιστεί το άτομο που χρησιμοποίησε το αεροβόλο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.