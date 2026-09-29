Άνω Λιόσια: Σε άλλο νηπιαγωγείο μετακινείται η διευθύντρια που φώναζε σε παιδιά – Διατάχθηκε ΕΔΕ μετά την επίθεση

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Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, μετά την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια της σχολικής μονάδας

Για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Μετά το περιστατικό με τα παιδιά, η διευθύντρια φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται.

Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση στη διευθύντρια νηπιαγωγείου

Στη σύλληψη μητέρας παιδιού του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά το επεισόδιο κατά το οποίο η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η εκπαιδευτικός. Στη μήνυση περιλαμβάνονται καταγγελίες για απειλή και εξύβριση, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση είχε πάρει διαστάσεις από το βράδυ της Δευτέρας, όταν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατήγγειλε σωματική επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική μονάδα. Στην α

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά τη δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από συγγενικό πρόσωπο παιδιού.

Στις εικόνες η διευθύντρια εμφανίζεται στο προαύλιο να απευθύνεται σε έντονο ύφος στα νήπια, με αφορμή ζημιές που φέρεται να είχαν γίνει στον χώρο του σχολείου.

Μεταξύ άλλων ακούγεται να λέει στα παιδιά:

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια! Ντροπή! Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!»

Άτομα που αντιλήφθηκαν όσα συνέβαιναν παρενέβησαν και της ζήτησαν εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο υλικό, η ίδια απάντησε: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», ενώ στη συνέχεια ανέφερε: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά; Φέρε μου πέντε χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα!»

Ακολούθησε σωματική επίθεση στη διευθύντρια

Λίγο αργότερα η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, καθώς η διευθύντρια δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, οι δράστες φέρονται να ήταν γονείς ή συγγενείς παιδιών που πληροφορήθηκαν το περιστατικό. Οι ακριβείς συνθήκες, πάντως, βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η εκπαιδευτικός χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

ΕΔΕ και μετακίνηση σε άλλο νηπιαγωγείο

Για τη συμπεριφορά της διευθύντριας έχει διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν όσα συνέβησαν και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, αποφασίστηκε η άμεση μετακίνησή της σε διαφορετικό νηπιαγωγείο και όχι η απόλυσή της. Το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ γονέων, οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θέτουν ζήτημα για το κατά πόσο μπορεί η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά σε παιδιά.

Αναστασόπουλος: «Ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος»

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε στο MEGA ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιος Κ. Αναστασόπουλος. «Ο θυμός του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ελεγχόμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν μπορεί να εξαγάγει συμπεράσματα μόνο από ένα βίντεο διάρκειας λίγων λεπτών.

Όπως είπε, εφόσον από την ΕΔΕ προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν στους υπαίτιους. Παράλληλα, ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σωματική επίθεση που δέχθηκε η εκπαιδευτικός, αναφέροντας ότι τραυματίστηκε σοβαρά.

«Μηδενική ανοχή» στη βία μέσα στο σχολείο

Σε ανακοίνωσή του για την επίθεση, ο Περιφερειακός Διευθυντής καταδίκασε κατηγορηματικά τη βία σε βάρος της εκπαιδευτικού. Όπως ανέφερε, κάθε σωματική επίθεση σε λειτουργό της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσβάλλει όχι μόνο τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αλλά και τον θεσμό του δημόσιου σχολείου.

«Στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή έμπρακτα στο πλευρό της συναδέλφου μας», σημείωσε, κάνοντας λόγο για παροχή ηθικής, διοικητικής και νομικής κάλυψης. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο άρθρο 33 του ν. 5090/2024, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα για τη διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα παρατίθενται, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όποιον εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διαταράσσει τη λειτουργία του με ύβρεις, απειλές ή φωνασκίες, ενώ αυστηρότερη αντιμετώπιση προβλέπεται όταν υπάρχει βιαιοπραγία.

Δύο σκέλη υπό διερεύνηση

Η υπόθεση έχει πλέον δύο διαφορετικά σκέλη: αφενός τη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά, η οποία διερευνάται διοικητικά μέσω της ΕΔΕ, και αφετέρου τη σωματική επίθεση που ακολούθησε σε βάρος της. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση, οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την απόδοση των ποινικών ευθυνών σχετικά με την επίθεση, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και οι υποστηρικτικές δομές της Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.