«Η καθ’ ημάς Ανατολή»: Ανοιχτή συναυλία με τους Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη στο ΑΠΘ

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Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για τους πρόσφυγες του 1922, το ΑΠΘ οργανώνει μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ανατολής. Στην Αίθουσα Τελετών θα παρουσιαστεί η συναυλία «Η καθ’ ημάς Ανατολή» με τους Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη και το σχήμα «Ψυχή και Σώμα» με ελεύθερη είσοδο.

Μια μουσική διαδρομή στις αλησμόνητες πατρίδες, με επίκεντρο τις μελωδίες και τα τραγούδια που διατηρούν ζωντανή την προσφυγική μνήμη, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, μαζί με το μουσικό σχήμα «Ψυχή και Σώμα», θα παρουσιάσουν την ανοιχτή συναυλία «Η καθ’ ημάς Ανατολή», ένα μουσικό αφιέρωμα στις παραδόσεις και τον πολιτισμό των αλησμόνητων πατρίδων, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής να διατηρεί και να μεταφέρει τη συλλογική μνήμη στον χρόνο.

Η συναυλία θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου που είναι αφιερωμένο στους πρόσφυγες του 1922.

Με αφετηρία τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο και την Καππαδοκία, οι δύο καλλιτέχνες, πρόσφυγες τέταρτης γενιάς και διδάκτορες του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αναδεικνύουν τον πλούτο της μουσικής κληρονομιάς της Ανατολής, συνδέοντας τις μνήμες του παρελθόντος με το παρόν. Μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια τους, ζωντανεύουν ήχοι που ταξίδεψαν μαζί με τους πρόσφυγες, διατηρήθηκαν μέσα στις οικογένειες και τις κοινότητες και εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η συναυλία εντάσσεται στην εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Τιμούμε τις ρίζες μας, Στηρίζουμε το μέλλον», στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθούν, στις 18:00, τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για τους πρόσφυγες του 1922, στον χώρο πλησίον του Αστεροσκοπείου, και στις 19:00 εκδήλωση μνήμης στην Αίθουσα Τελετών, με ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Θάνου Βερέμη, με θέμα «Η ενσωμάτωση και η προσφορά των προσφύγων του 1922».