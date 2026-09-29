Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Στη δημοπράτηση το Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα – Έργο 7,1 εκατ. ευρώ

Πίνακας περιεχομένων

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκήρυξε τον διαγωνισμό για την κατασκευή των κτιριακών υποδομών και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με προϋπολογισμό 7,1 εκατ. ευρώ.

Στο στάδιο της δημοπράτησης εισέρχεται το έργο του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση μιας σημαντικής υποδομής για την εκπαίδευση και την αστρονομική έρευνα. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του Ιδρύματος στον συγκεκριμένο τομέα, ανοίγοντας παράλληλα νέες δυνατότητες για επιστημονικές συνεργασίες και την ανάπτυξη της περιοχής των Γρεβενών και της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «Κατασκευή κτιριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα (ΕΑΠΟ)», προϋπολογισμού 7,1 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής.

Το έργο αποτελεί το έκτο υποέργο της συνολικής πράξης «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα στο Νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 13,85 εκατ. ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, μέσω του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» – ΕΣΠΑ 2021–2027, με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029.

Δικαιούχος της πράξης και κύριος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ την πλήρη διαχείριση και υλοποίηση του τεχνικού έργου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Η ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση των ερευνητικών του υποδομών, τη διεύρυνση των διεθνών επιστημονικών συνεργασιών και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την περιοχή.

Αστρονομική παρατήρηση στα 1.500 μέτρα

Το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακας, σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Προβλέπονται επίσης παρατηρητήριο επισκόπησης ουρανού και διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, στην ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων απέναντι στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, στην προσβασιμότητα και στην αρμονική ένταξη των κτιρίων στο φυσικό τοπίο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του Πάρκου, έργο που υλοποιείται από τον Δήμο Γρεβενών ως δικαιούχος του αντίστοιχου υποέργου.