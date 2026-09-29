Τηλεκπαίδευση σε υπό κατάληψη σχολεία: Διευκρινίσεις ΟΛΜΕ για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

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Διευκρινίσεις από την ΟΛΜΕ για την τηλεκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία - Όσα ξεκαθαρίζει για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών

Την απόφαση για απεργία – αποχή από την τηλεκπαίδευση στις σχολικές μονάδες που βρίσκονται υπό κατάληψη επαναφέρει στο προσκήνιο η ΟΛΜΕ, υπενθυμίζοντας ότι αυτή έχει ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Προέδρων ήδη από τις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία θέτει εκ νέου το ζήτημα του εξοπλισμού που απαιτείται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους υπολογιστή ή τη δική τους σύνδεση στο διαδίκτυο.

Με σαφή αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία, η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από την κηρυχθείσα απεργία – αποχή, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες που τελούν υπό κατάληψη.

Η απόφαση για απεργία – αποχή

Η ΟΛΜΕ υπενθυμίζει στους εκπαιδευτικούς ότι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων της 25ης Σεπτεμβρίου 2021 είχε αποφασίσει την κήρυξη απεργίας – αποχής από την τηλεκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία.

Η Ομοσπονδία επαναφέρει τη συγκεκριμένη απόφαση, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για το τι πρέπει να ισχύει όταν η διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία δεν πραγματοποιείται λόγω κατάληψης μιας σχολικής μονάδας.

Τι λέει η ΟΛΜΕ για τον προσωπικό εξοπλισμό

Πέρα από την απεργία – αποχή, η ΟΛΜΕ εστιάζει και σε μία δεύτερη παράμετρο: τη χρήση προσωπικού τεχνολογικού εξοπλισμού από τους εκπαιδευτικούς για την πραγματοποίηση της τηλεκπαίδευσης. Όπως υπογραμμίζει, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να διαθέσουν για την εργασία τους τη δική τους υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ιδιωτική σύνδεση στο διαδίκτυο.

Για να στηρίξει τη θέση της, επικαλείται τον ν. 4807/2021 για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας.

Στο απόσπασμα του νόμου που παραθέτει η ΟΛΜΕ αναφέρεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του φορέα για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη προμηθεύει τον εργαζόμενο με τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό και τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας.

«Δεν υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΛΜΕ καταλήγει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην απόφαση για απεργία – αποχή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Συνεπώς ανεξάρτητα από την κηρυχθείσα απεργία-αποχή είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις υπό κατάληψη σχολικές μονάδες».

Με την παρέμβασή της, επομένως, η Ομοσπονδία επαναφέρει δύο σημεία: αφενός την ισχύ, σύμφωνα με την ίδια, της απόφασης για απεργία – αποχή από την τηλεκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία και αφετέρου τη θέση της ότι δεν μπορεί να θεωρείται υποχρεωτική η χρήση προσωπικού υπολογιστή και ιδιωτικής σύνδεσης των εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διδασκαλίας.