Νηπιαγωγεία: Νέα εξέλιξη για την επίμαχη εγκύκλιο – Τι ξεκαθαρίζει η γνωμοδότηση της ΔΟΕ

Πίνακας περιεχομένων

Νέα παρέμβαση της ΔΟΕ για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, με νομική γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία η εγκύκλιος δεν μπορεί να υπερισχύσει του ΠΔ 79/2017 ως προς τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων.

Νέα παρέμβαση για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και τις αρμοδιότητες των Συλλόγων Διδασκόντων πραγματοποιεί η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), επανερχόμενη στην εγκύκλιο Φ.7/117097/Δ1/08-09-2026 του Υπουργείου Παιδείας και ζητώντας την ανακοινοποίησή της.

Αυτή τη φορά, η Ομοσπονδία συνοδεύει την παρέμβασή της με γνωμοδότηση της νομικής της συμβούλου, υποστηρίζοντας ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα για τον ορισμό των υπευθύνων των τμημάτων. Κατά τη θέση της ΔΟΕ, η επίμαχη εγκύκλιος δεν μπορεί να υπερισχύσει του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017.

Η ΔΟΕ επανέρχεται στην εγκύκλιο για τα Νηπιαγωγεία

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η εγκύκλιος εκδόθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο είχε ήδη προηγηθεί ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για τη νέα σχολική χρονιά και κάνει λόγο για αναστάτωση στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, το περιεχόμενό της επιχειρεί να επηρεάσει αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί από τους Συλλόγους Διδασκόντων πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για το συγκεκριμένο θέμα η Ομοσπονδία είχε ήδη παρέμβει με προηγούμενο έγγραφό της στις 15 Σεπτεμβρίου.

Τι αναφέρει η νομική γνωμοδότηση

Κεντρικό σημείο της νέας παρέμβασης αποτελεί η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Ομοσπονδία, από το άρθρο 11 παρ. 8 του ΠΔ 79/2017 για την «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» προκύπτει ότι αρμόδιος για τον ορισμό των υπευθύνων των τμημάτων είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Με βάση αυτή την ερμηνεία, η ΔΟΕ υποστηρίζει ότι η μεταγενέστερη εγκύκλιος δεν μπορεί να υπερκεράσει τη συγκεκριμένη διάταξη του Προεδρικού Διατάγματος. Αντιθέτως, όπως αναφέρει, το σχετικό σημείο της εγκυκλίου έχει χαρακτήρα προτροπής προς τον Σύλλογο Διδασκόντων.

«Ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων»

Η ΔΟΕ συμπυκνώνει τη θέση της στη διατύπωση ότι «η οργάνωση και η λειτουργία του προγραμματισμού των σχολικών μονάδων αποτελεί ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Στην πράξη, η Ομοσπονδία επιμένει ότι οι αποφάσεις για την οργάνωση των τμημάτων δεν μπορούν να ανατραπούν μέσω της συγκεκριμένης εγκυκλίου, επικαλούμενη τόσο το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα όσο και τη γνωμοδότηση της νομικής της συμβούλου.

Ζητά ανακοινοποίηση της εγκυκλίου

Μετά τη νομική γνωμοδότηση, η ΔΟΕ καλεί εκ νέου την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε ανακοινοποίηση της εγκυκλίου, αφαιρώντας τη διάταξη στην οποία αντιδρά.

Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο και τον διοικητικό μηχανισμό να μην προκαλούν, όπως αναφέρει, νέα αναστάτωση στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς, κάνοντας λόγο για ήδη επιβαρυμένο εκπαιδευτικό έργο.

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ