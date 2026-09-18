Νηπιαγωγεία: Γιατί αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί στη νέα εγκύκλιο

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Αντιδράσεις εκπαιδευτικών προκαλεί η εγκύκλιος για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και την ανάθεση Πρωινού Τμήματος στους Προϊσταμένους, με τρεις Συλλόγους των Κυκλάδων να ζητούν την αλλαγή της.

Τα Νηπιαγωγεία και ο τρόπος κατανομής των εκπαιδευτικών σε Πρωινό και Ολοήμερο Τμήμα βρίσκονται στο επίκεντρο κοινής ανακοίνωσης τριών Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Κυκλάδων, με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν ειδικότερα στην αναφορά της εγκυκλίου ότι οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με την αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων να αποφασίζει την κατανομή των εκπαιδευτικών στο Υποχρεωτικό και το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τους Προϊσταμένους

Οι Σύλλογοι αναφέρονται στην εγκύκλιο Φ.7/117097/Δ1/8-9-2026, η οποία εκδόθηκε τρεις ημέρες πριν από τον αγιασμό και αφορά τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων για τη νέα σχολική χρονιά.

Στο σημείο για το διδακτικό ωράριο σε Νηπιαγωγεία τεσσάρων θέσεων και άνω αναφέρεται ότι οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και παράλληλα να εκτελούνται τα διοικητικά τους καθήκοντα.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται πως στον Προϊστάμενο ανατίθενται τέσσερις ώρες διδασκαλίας ημερησίως, ενώ η πέμπτη ώρα συμπληρώνεται με διοικητικό έργο, είτε υπηρετεί στο Βασικό Υποχρεωτικό είτε στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Τι υποστηρίζουν οι Σύλλογοι για την κατανομή των τμημάτων

Στην ανακοίνωσή τους οι τρεις Σύλλογοι επικαλούνται το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 και ειδικότερα το άρθρο 11, κεφάλαιο Β’, παράγραφος 6. Όπως υποστηρίζουν, η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθορίζονται με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Με βάση αυτή την πρόβλεψη, θεωρούν ότι μια εγκύκλιος δεν μπορεί να ανατρέψει την αρμοδιότητα που αποδίδεται στον Σύλλογο Διδασκόντων από το Προεδρικό Διάταγμα. Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων είχαν ήδη συνεδριάσει, κατανείμει τα τμήματα και τις αρμοδιότητες και καταγράψει τις σχετικές αποφάσεις στα βιβλία πράξεων των σχολείων.

Το ζήτημα με το Ολοήμερο και τα διοικητικά καθήκοντα

Οι Σύλλογοι συνδέουν την επιλογή αρκετών Προϊσταμένων να αναλαμβάνουν Ολοήμερο Τμήμα με τον χρόνο που χρειάζονται το πρωί για τη διεκπεραίωση των διοικητικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων του Νηπιαγωγείου.

Όπως υποστηρίζουν, εάν ο Προϊστάμενος βρίσκεται στο Πρωινό Τμήμα, δημιουργείται πρακτικό ζήτημα ως προς το πότε θα μπορεί να ανταποκρίνεται παράλληλα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, συνεννοήσεις με υπηρεσίες, γονείς και τεχνικούς, στην αλληλογραφία και στη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων.

Οι εκπαιδευτικοί θέτουν χαρακτηριστικά το ερώτημα πώς μπορεί ένας Προϊστάμενος, ενώ διδάσκει σε τμήμα έως και 25 προνηπίων και νηπίων, να εκτελεί ταυτόχρονα αυτές τις διοικητικές εργασίες.

Οι Σύλλογοι ζητούν να ανακοινοποιηθεί στο ορθό η εγκύκλιος και να αφαιρεθεί η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων αναλαμβάνουν Πρωινό Τμήμα.

Παράλληλα, ζητούν να διατηρηθεί η αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων για την κατανομή των τμημάτων, να μειωθεί το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους και να ληφθούν μέτρα για τη στελέχωση και τη διοικητική υποστήριξη των Νηπιαγωγείων.

Την κοινή ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου – Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» και Σύρου – Τήνου – Μυκόνου.