Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027 – β’ φάση: «Κλείδωσε» η ημερομηνία – Ποιά μέρα θα γίνει

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Σημαντικά κενά εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, με την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.) να θέτει το ζήτημα σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών, οι επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά και πάγια αιτήματα του κλάδου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά έγινε έπειτα από συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης. Την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Στέφανος Λαδικός και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώτα Δραγωνέα, ενώ συμμετείχε και ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Κενά ΠΕ11 ακόμη και μετά την Α΄ φάση

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία μετά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. παρουσίασε στοιχεία από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οποία σε αρκετές περιοχές η κάλυψη των καταγεγραμμένων κενών ΠΕ11 δεν έφτασε ούτε το 50%.

Παράλληλα, καταγράφηκαν περιπτώσεις Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις οποίες έγιναν ελάχιστες ή ακόμη και μηδενικές προσλήψεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, παρά την ύπαρξη σημαντικών λειτουργικών αναγκών. Η Ένωση ζήτησε οι επόμενες προσλήψεις να στηριχθούν στην πραγματική εικόνα των σχολείων, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη και δικαιότερη κάλυψη των κενών.

Στο τραπέζι ενδιάμεση φάση προσλήψεων

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενημέρωση για τις επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών. Σύμφωνα με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., από την πλευρά του Υπουργείου αναφέρθηκε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση φάση προσλήψεων, προκειμένου να καλυφθούν κενά που έχουν προκύψει, μεταξύ άλλων, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία κατά την Α΄ φάση.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στον προγραμματισμό της Β΄ φάσης προσλήψεων για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η Ένωση έθεσε και το ζήτημα της επικείμενης Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, επισημαίνοντας ότι αρκετές σχολικές μονάδες εξακολουθούν να μην διαθέτουν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Όπως υπογραμμίστηκε, δημιουργείται αντίφαση όταν τα σχολεία καλούνται να αναδείξουν τη σημασία του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας, την ώρα που σε αρκετά από αυτά παραμένουν κενές θέσεις ΠΕ11.

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα πάγια αιτήματα της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. για αύξηση κατά μία ώρα της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και για την εισαγωγή της στο Νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Γενικός Γραμματέας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εισαγωγή της Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. να επισημαίνει ότι πρόκειται για μέτρο που πρέπει να προχωρήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της σωματικής δραστηριότητας από τις μικρές ηλικίες και αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας.

Συζήτηση έγινε και για τα Αθλητικά Σχολεία, με την πλευρά του Υπουργείου να γνωστοποιεί, σύμφωνα με την Ένωση, ότι βρίσκεται σε προετοιμασία η δημιουργία Αθλητικών Σχολείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. επανέφερε το αίτημα για τη σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ11, ώστε οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων να μην καλύπτονται κάθε χρόνο αποκλειστικά μέσω λειτουργικών κενών και προσλήψεων αναπληρωτών.

Στο τραπέζι τέθηκε ακόμη η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί σε ιδιωτικά σχολεία σε σχέση με εκείνη στη δημόσια εκπαίδευση, με την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. να ζητά μεγαλύτερη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας στο δημόσιο σχολείο.

Γιατί δεν έγιναν περισσότερες προσλήψεις ΠΕ11

Κατά την παρουσία της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. στο Υπουργείο πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τον κ. Κερερέ και την κα Καραγιαννίδου, με αντικείμενο και πάλι τα λειτουργικά κενά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης, η κα Καραγιαννίδου ανέφερε ότι στην Α΄ φάση δεν πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, καθώς από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δόθηκε προτεραιότητα στην κάλυψη κενών εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, στα Ολοήμερα Σχολεία και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Παράλληλα, ζητήθηκε από την Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. να αποστέλλει γραπτώς τα κενά ΠΕ11 που συγκεντρώνει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρχει επικαιροποιημένη εικόνα των πραγματικών αναγκών. Η Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει την καταγραφή των λειτουργικών κενών και τις παρεμβάσεις προς το Υπουργείο, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψή τους στις επόμενες προσλήψεις.