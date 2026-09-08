Ζαχαράκη για αναπληρωτές: Πότε αναμένεται η β’ φάση και πόσες προσλήψεις θα γίνουν

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, Αθήνα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

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Στην τοποθέτηση 45.000 αναπληρωτών αναφέρθηκε η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

«Είμαστε έτοιμοι για το τεράστιο εγχείρημα που αφορά σχεδόν 14.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα», είπε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς συνοψίζοντας τους διορισμούς σχεδόν 5.300 εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και τις προσλήψεις 30.000 αναπληρωτών, νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά.

«Δεν θα πω ποτέ ότι θα ξεκινήσουμε με μηδέν κενά, θα πω όμως ότι ξεκινάμε καλύτερα προετοιμασμένοι και αυτό ούτως η άλλως μένει να διαπιστωθεί», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή μόνιμα στο Δημόσιο έχουν διοριστεί από το 2019 και ο συνολικός αριθμός αναπληρωτών μέσα στη χρονιά θα φτάσει περίπου στις 45.000.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να προχωρήσει η δεύτερη φάση διορισμών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως έκανε γνωστό η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη από την 90η ΔΕΘ.

«Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι προσλήψεις σχεδόν 30.000 αναπληρωτών -είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει προσληφθεί σε πρώτη φάση προσλήψεων τα τελευταία 10 χρόνια- και στόχευσή μου είναι, αφού ξεκινήσουν τα σχολεία και δούμε ξανά πόσες ανάγκες υπάρχουν, να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στη δεύτερη φάση διορισμού αναπληρωτών» ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα περίπτερα της έκθεσης.

«Πιστεύω ότι θα φτάσουμε -ίσως και να ξεπεράσουμε τις 6.000 προσλήψεις. Έχουμε ένα σχέδιο, πάνω σε αυτό λειτουργούμε, έχουμε εξασφαλίσει μετά από διαπραγμάτευση τις πιστώσεις και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε περίπου τους 45.000 αναπληρωτές, εκεί θα κινηθούμε» σημείωσε η υπουργός.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως «οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά και τους πρόσφατους διορισμούς των 5.300 εκπαιδευτικών, αλλά και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία, καθώς πέραν των εκπαιδευτικών προσλαμβάνονται ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λοιπό προσωπικό, άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την καθημερινότητα ενός παιδιού που πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τον συμμαθητή και την συμμαθήτρια του».