Σοβαρές καταγγελίες εκπαιδευτικών για «κρυμμένα» κενά: «Δεν δόθηκαν όλα τα κενά στον ΟΠΣΥΔ»

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Σοβαρές καταγγελίες για τα κενά στα σχολεία, τη διαδικασία τοποθέτησης των αναπληρωτών και τη μη δημοσιοποίηση όλων των διαθέσιμων θέσεων διατυπώνει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, η οποία προχωρά σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, από τα περισσότερα από 200 κενά που υπάρχουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του νησιού, στην Α΄ φάση προσλήφθηκαν 109 αναπληρωτές στη Γενική και την Ειδική Αγωγή, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακάλυπτες σημαντικές ανάγκες λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι δεν αναρτήθηκαν στον ΟΠΣΥΔ όλα τα διαθέσιμα κενά για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, οδήγησε σε άδικες και ιδιαίτερα επιβαρυντικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Η ΕΛΜΕ θέτει ακόμη ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των κοινωνικών κριτηρίων στις τοποθετήσεις συμβασιούχων, αλλά και τον τρόπο κάλυψης αναγκών στην Παράλληλη Στήριξη. Ζητά, μεταξύ άλλων, να δοθούν όλα τα κενά και να επαναληφθεί η διαδικασία δήλωσης σχολείων, να καλυφθούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες και να ληφθούν μέτρα στήριξης για τη διαβίωση των αναπληρωτών

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΔΔΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 1 μ.μ.

Είναι γνωστό ότι και στη ΔΔΕ Κέρκυρας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, η σχολική χρονιά θα ξεκινούσε με χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, παρόλο που έγινε η Α΄φάση πρόσληψης των αναπληρωτών συναδέλφων/συναδελφισσών.

Μόνο στη Β/θμια Εκπαίδευση στην Κέρκυρα, προσλήφθηκαν στην Α΄ φάση 109 συνάδελφοι στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή, σε σύνολο 200 και πλέον κενών σε όλη τη ΔΔΕ Κέρκυρας! Αυτό σημαίνει ότι λίγο πιο πάνω από τα μισά κενά καλύφθηκαν στην Α΄ φάση, ενω τα κενά αναμένεται να αυξηθούν, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, των μετεγγραφών και των εξετάσεων των μεταξεταστέων.

Η χρόνια υποστελέχωση των σχολείων, οι ελάχιστοι διορισμοί των τελευταίων ετών (μετά από μια δεκαετία μηδενικών διορισμών), που δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε καν τις συνταξιοδοτήσεις και η προσπάθεια να καλυφθούν όπως-όπως τα κενά με ελαστικές σχέσεις εργασίας (αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου) δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση στα σχολεία, που έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη μόρφωση των μαθητών, όσο και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Στα πλαίσια αυτά το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, παράλληλα με τον αγώνα για κάλυψη των κενών με μόνιμους διορισμούς, κάθε χρόνο, ένα από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολείται, αφορά την περιφρούρηση και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων, όσο γίνεται σε αυτή τη χαοτική κατάσταση, που δημιουργεί διαχρονικά η κυβερνητική πολιτική.

Κάθε χρόνο, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ παρεμβαίνει, ζητώντας να τηρηθεί η σειρά τοποθέτησης που προβλέπουν τα ΠΔ 50 και 100, η διαφάνεια, η δημοσιοποίηση όλων των κενών. Το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί ένα στενά εργασιακό, «συντεχνιακό» ή γραφειοκρατικό ζήτημα. Αφορά την περιφρούρηση εργασιακών δικαιωμάτων (όσων έχουν απομείνει), το σεβασμό και την ίδια τελικά την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού, που έχει άμεση αντανάκλαση στο παιδαγωγικό του έργο μέσα στην τάξη.

Η ΔΔΕ Κέρκυρας (ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου), ενώ ανακοίνωσε τα κενά για τις εσωτερικές αποσπάσεις και για τους νεοδιόριστους, δεν έκανε το ίδιο με τα κενά των αναπληρωτών. Έτσι, ανέβασε στον ΟΠΣΥΔ, τόσα κενά, όσα και οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν, αποκρύπτοντας δεκάδες κενά σε σχολεία σε όλη την Κέρκυρα, καταστρατηγώντας κατάφωρα το δικαίωμα των συναδέλφων στην επιλογή σχολείου σύμφωνα με τη σειρά τους στους πίνακες. Ακόμα και η δυνατότητα για βελτίωση, δε διορθώνει την κατάσταση, αφού από τη μία, οι συνάδελφοι δεν μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους (περιοχή για το σπίτι, βιβλία κλπ). Επιπλέον είναι τελείως αντιπαιδαγωγικό για τους μαθητές να αλλάζουν κάθε τόσο καθηγητή/τρια.

Έτσι, υπάρχουν συνάδελφοι που τοποθετούνται Αργυράδες και Κασσιώπη, Κασσιώπη και Λιαπάδες, ενώ υπάρχουν κενά πιο βολικά και πιο κοντινά στον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, με την ολοκληρωτική κατάργηση των κοινωνικών κριτηρίων στις τοποθετήσεις των συμβασιούχων —σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχύουν στις τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων— πλήττονται ευθέως κατακτημένα δικαιώματα των συναδέλφων. Ανάμεσα στους συναδέλφους που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της ρύθμισης είναι πολλοί που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες: ΑΜΕΑ, συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρειάζεται να βρίσκονται κοντά σε νοσοκομείο, καθώς και γονείς μονογονεϊκών οικογενειών και οι οποίοι βρέθηκαν να τοποθετούνται πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Όλα αυτά, απλά και μόνο επειδη δε δοθηκαν όλα τα κενά στον ΟΠΣΥΔ.

Ταυτόχρονα, έφτασε καταγγελία στην ΕΛΜΕ Κέρκυρας, ότι το ΠΥΣΔΕ προτίθεται να αναθέσει την Παράλληλη Στήριξη στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Παξών, σε εκπαιδευτικό της Γενικής Αγωγής, καταστρατηγώντας με ακόμα έναν τρόπο, τους πίνακες και τα δικαιώματα των συναδέλφων. Σε ένα σχολείο μάλιστα, όπου οι διαγνώσεις από το ΚΕΔΑΣΥ είναι πολλές και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, μαζί με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, πρωτοστάτησαν, ώστε να εγκριθεί και να λειτουργήσει Τμήμα Ένταξης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από τη μία, την μη ορθή επιστημονική υποστήριξη του μαθητή και από την άλλη, να «κρύβονται κάτω από το χαλί» τα κενά και να καλύπτονται εκ των έσω, στερώντας θέσεις αναπληρωτών συναδέλφων μας. Οι αιτιολογίες περί του νόμου, ο οποίος δεν επιτρέπει την πρόσληψη εκπαιδευτικού ΠΕ04 για το Τμήμα Ένταξης σε σχολεία με λιγότερους από 250 μαθητές, δε μας αφορούν, αφού το Υπουργείο νομοθετεί με βάση τη λογική κόστους – οφέλους στους εκπαιδευτικούς και το πώς θα εξοικονομήσει χρήματα και προσωπικό.

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ διεκδικεί την κάλυψη ΟΛΩΝ των κενών, χωρίς όρους, προϋποθέσεις και αστερίσκους, με γνώμονα μόνο τις μορφωτικές αναγκες των μαθητών μας και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Για όλα τα παραπάνω, η ΕΛΜΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα, ώστε να περιφρουρηθούν και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αλλά και η αξιοπρέπεια όλων των συναδέλφων και να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και μεροληψίες, όσο γίνεται στα πλαίσια αυτής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.

Η παραπάνω εκρηκτική κατάσταση, που οδηγεί σε αναστάτωση αλλά και διαρρηγνύει το παιδαγωγικό κλίμα στα σχολεία με επιπτώσεις και στο έργο των εκπαιδευτικών, φανερώνει με εκκωφαντικό τρόπο πού οδηγεί η πολιτική των περικοπών και της υποχρηματοδότησης, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η χρόνια αδιοριστία. Πάνω ακόμα και από τα λάθη, τις υπαρκτές παραλείψεις και παλινωδίες της ΔΔΕ Κέρκυρας, γίνεται φανερή η αυτονόητη ανάγκη τα κενά να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς, ώστε ο καθένας να ξέρει το σχολείο του με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η πάγια τακτική του υπουργείου να προσλαμβάνει, σε διαφορετικές φάσεις, συναδέλφους με ελαστικές σχέσεις εργασίας που περιμένουν να τοποθετηθούν σε κάποιο σχολείο, αφού ξεκινήσει η χρονιά και που το υπάρχον νομικό πλαίσιο τους αντιμετωπίζει σαν «τον τελευταίο τροχό της αμάξης», είναι τελικά αδιέξοδη και επικίνδυνη. Όπως αδιέξοδη κι επικίνδυνη είναι και η τακτική του ΠΥΣΔΕ να διαχειριστεί το προσωπικό, το οποίο δε φτάνει για να καλύψει τα σχολεία, κάνοντας «λάστιχο» τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τις αναθέσεις μαθημάτων, ώστε να καλύψει -όσο μπορεί- τα κενά.

Οι συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν το έργο της κάλυψης των μορφωτικών αναγκών των παιδιών, δεν μπορεί να γίνονται «παιχνιδάκι στα χέρια» αυτής της πολιτικής! Είναι άνθρωποι με ανάγκες και αξιοπρέπεια!

Αλήθεια, πού είναι οι «αιρετοί» του κλάδου και τί στάση κρατάνε σε όλα αυτά που γίνονται στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ; Τί είπαν όταν δε δόθηκαν όλα τα κένα στον ΟΠΣΥΔ; Τί είπαν όταν είδαν ότι μια συναδέλφισσα τοποθετήθηκε ταυτόχρονα Αργυράδες και Κασσιώπη;

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας καλεί ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, μόνιμους, αναπληρωτές ΑΠΩ-ΑΜΩ, να παλέψουμε ΜΑΖΙ για τις σύγχρονες ανάγκες μας, απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας! Συσπειρωμένοι στην ΕΛΜΕ, να απαιτήσουμε μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών και εξίσωση των δικαιωμάτων τους με αυτά των μόνιμων εκπαιδευτικών, κάλυψη των σύγχρονων αναγκών όλων των συναδέλφων!

Απαιτούμε:

· Άμεση αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος των συναδέλφων. Να δοθούν όλα τα κενά και να δηλώσουν ξανά σχολεία οι συνάδελφοι

· Να δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης στους/στις συναδέλφους/συναδέλφισσες αναπληρωτές/αναπληρώτριες.

· Κάλυψη όλων των κενών-Όχι άλλη διδακτική ώρα χαμένη.

· Εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

· Μέτρα στήριξης της διαβίωσης των αναπληρωτών (δωρεάν μετακίνηση, στέγαση, σίτιση κ.α.).

· Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών.