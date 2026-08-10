Ανακοινώθηκαν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών και νέες ανακλήσεις
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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά σε νέες ανακλήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που αποσπώνται ή των οποίων ανακαλούνται οι αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ, καθώς και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις εδώ
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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ