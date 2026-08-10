Έκτακτο επίδομα παιδιού: Η κρίσιμη προθεσμία που δεν πρέπει να χάσουν οι γονείς

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Επίδομα παιδιού: Νέα πληρωμή 150 ευρώ ανά τέκνο έως το τέλος Αυγούστου – Ποιοι αφορά

Μία ακόμη πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου, με τη συμπληρωματική καταβολή να αφορά οικογένειες που έμειναν εκτός της πρώτης πληρωμής, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες προστέθηκε νέο παιδί μετά την αρχική εκκαθάριση.

Στο επίκεντρο της δεύτερης εκκαθάρισης βρίσκονται κυρίως οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές διασταυρώσεις.

Νέες πληρωμές για το έκτακτο επίδομα παιδιού: Τι ισχύει

Η καταβολή των χρημάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης από τους δικαιούχους.

Ποιοι αναμένεται να πληρωθούν στη δεύτερη εκκαθάριση

Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά οικογένειες οι οποίες, παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν έλαβαν τα 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο κατά την πρώτη καταβολή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 και δεν ήταν δυνατό να εμφανιστούν στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους, πάνω στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική εκκαθάριση.

Για να καταβληθεί η ενίσχυση θα πρέπει το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025, να έχει καταχωριστεί σωστά ο ΑΜΚΑ του και να υπάρχει έγκυρος και ενεργός IBAN στα στοιχεία που τηρεί η ΑΑΔΕ.

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Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια.

Χωρίς νέα αίτηση η πληρωμή των 150 ευρώ

Οι οικογένειες που εντάσσονται στη συμπληρωματική εκκαθάριση δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε νέα αίτηση.

Εφόσον τα απαραίτητα στοιχεία έχουν δηλωθεί σωστά και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η πίστωση των 150 ευρώ ανά παιδί θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στον λογαριασμό των δικαιούχων.

Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται καταχωρισμένα στα σχετικά συστήματα.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Ξεχωριστή προσοχή απαιτείται για τις οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και να μπορέσει η οικογένεια να συμπεριληφθεί στη συμπληρωματική καταβολή.

Μετά την έκδοση του ΑΦΜ ακολουθεί η αντιστοίχισή του με τον ΑΜΚΑ του παιδιού.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς πριν από την πληρωμή

Ενόψει της συμπληρωματικής καταβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία τους είναι σωστά και επικαιροποιημένα, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Ειδικότερα, χρειάζεται να ελέγξουν:

εάν το παιδί έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος,

εάν ο ΑΜΚΑ του παιδιού έχει καταχωριστεί σωστά,

εάν ο IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ είναι σωστός και ενεργός,

εάν, για παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία για την έκδοση ΑΦΜ.

Έως το τέλος Αυγούστου η συμπληρωματική καταβολή

Η νέα πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Καθοριστικό ρόλο για την ένταξη μιας οικογένειας στη συμπληρωματική εκκαθάριση παίζει η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, αλλά και η ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί.

Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, η ενίσχυση θα ανέλθει σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που καλύπτεται από τη σχετική διαδικασία.