ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ: Αιτήσεις σε σχολές με απολυτήριο Λυκείου και χωρίς ηλικιακό περιορισμό

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ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ 2026-2027: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 30 σχολές και 46 ειδικότητες – Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στις 23:59, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

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Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Αίτηση εγγραφής στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ μέσω gov.gr

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται ο τίτλος σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Έως τρεις ειδικότητες και δύο ΣΑΕΚ

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει έως τρεις ειδικότητες κατάρτισης, τις οποίες κατατάσσει κατά σειρά προτίμησης.

Οι επιλογές μπορούν να γίνουν από το σύνολο των 46 ειδικοτήτων που προσφέρονται για το νέο έτος κατάρτισης και σε έως δύο ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ.

Πέντε εξάμηνα φοίτησης με αμειβόμενη πρακτική

Η φοίτηση στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ διαρκεί συνολικά πέντε εξάμηνα. Τα τέσσερα πρώτα περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας.

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Ακολουθεί ένα εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 960 ωρών, ώστε οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν και πρακτική επαγγελματική εμπειρία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι 46 ειδικότητες των ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ

Οι ειδικότητες που προσφέρονται για το έτος κατάρτισης 2026-2027 είναι:

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Βοηθός Εργοθεραπείας

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Βοηθός Φαρμακείου

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ

Ειδικός Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Ειδικός Φροντίδας Ηλικιωμένων

Επιμελητής Πτήσεων

Μουσική Τεχνολογία

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Στέλεχος Διατροφής – Διαιτολογίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Στέλεχος Ψηφιακού Marketing στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων

Τέχνη Φωτογραφίας

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Τεχνικός Αυτοματισμών

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Ελαιοκομίας

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα, Web Designer-Developer, Video Games)

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων

Τεχνικός Παραγωγής και Συντήρησης Επίπλου και Ξυλοκατασκευών

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Τουριστικός Συνοδός

Υπεύθυνος Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Κοινωνικών Δικτύων

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Τι προσφέρουν οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση που συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση, εργαστηριακή εξάσκηση και πρακτική άσκηση.

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι σπουδαστές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η προθεσμία για όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία θέση στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παραμένει ανοιχτή έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.