Συναγερμός στο Πεντελικό: Τρεις ανήλικοι φέρεται να έβαλαν φωτιά για challenge – Τους αναζητούν οι αρχές

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Επικίνδυνο challenge στο Πεντελικό: Τρεις ανήλικοι φέρεται να έβαλαν φωτιά στο δάσος – Σε εξέλιξη έρευνα

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό με τρεις ανήλικους που φέρονται να άναψαν φωτιά σε δασική έκταση στο Πεντελικό, στο πλαίσιο επικίνδυνου challenge, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Οι κινήσεις των νεαρών καταγράφηκαν σε βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται να ανάβουν τη φωτιά και αμέσως μετά να επιχειρούν να την περιορίσουν και να τη σβήσουν.

Το συμβάν εκτιμάται ότι σημειώθηκε κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, σε περιοχή που είχε παραμείνει ανέπαφη από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2024. Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, με τις αρχές να αναζητούν τους τρεις ανήλικους που εμφανίζονται στο οπτικό υλικό.

Το βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που προβλήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 από τον ΑΝΤ1.

Το υλικό τραβήχτηκε από οδηγό που περνούσε από την περιοχή και αντιλήφθηκε την ύποπτη κινητικότητα των τριών εφήβων. Στις εικόνες φαίνονται οι νεαροί να ανάβουν φωτιά και, σχεδόν αμέσως μετά, να προσπαθούν να την περιορίσουν και να τη σβήσουν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πυροσβεστών, το σημείο βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων.

Κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία

Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, υπήρξε κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας Βριλησσίων, καθώς και δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αναζητούνται οι τρεις ανήλικοι

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους τρεις ανήλικους που εμφανίζονται στο βίντεο.

Παράλληλα, διερευνώνται οι ευθύνες που ενδέχεται να προκύπτουν για τους γονείς τους.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω του σημείου στο οποίο φέρεται να εκτυλίχθηκε, καθώς πρόκειται για δασική περιοχή όπου η εκδήλωση μιας φωτιάς θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.