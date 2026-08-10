Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι – Η διετία, οι εξαιρέσεις και οι άδειες

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Χρήσιμες επισημάνσεις για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) παραθέτει ο Μανώλης Πιτταροκοίλης, αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η υποχρεωτική διετής παραμονή στην περιοχή διορισμού, οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση απόσπαση, η προσωρινή και οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων, οι άδειες που προσμετρώνται στη διετία, αλλά και οι δυνατότητες παράτασης της ορκωμοσίας και λήψης άδειας άνευ αποδοχών.

Υποχρεωτική παραμονή δύο ετών στην περιοχή διορισμού

Βασικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι ότι στην περιοχή στην οποία θα διοριστούν υποχρεούνται να παραμείνουν για τουλάχιστον δύο χρόνια, χωρίς δικαίωμα απόσπασης.

Από τον συγκεκριμένο κανόνα προβλέπονται, ωστόσο, εξαιρέσεις.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πότε βγαίνουν τα ονόματα

Η πρώτη αφορά όσους ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 ή του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001.

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο Down, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn.

Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

Τι ισχύει για πολύτεκνους και σοβαρές παθήσεις

Στις ειδικές κατηγορίες εντάσσονται επίσης όσοι έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Στον συνολικό αριθμό υπολογίζονται και τα παιδιά που φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή σε ισότιμες σχολές του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών και δεν φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

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Εξαίρεση προβλέπεται ακόμη για εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο ή νόσο του Crohn, επίσης με την προσκόμιση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

Οι εξαιρέσεις λόγω ποσοστού αναπηρίας

Δυνατότητα απόσπασης προβλέπεται και για όσους έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως πάθησης, με την αντίστοιχη πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ.

Το ίδιο ισχύει για όσους έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως πάθησης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μπορούν να αποσπώνται σε άλλη περιοχή μετάθεσης. Μάλιστα, ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 5128/2024.

Ποιες άδειες μετρούν στη διετία

Σημαντική είναι και η επισήμανση σχετικά με τις άδειες κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής παραμονής.

Οι μακροχρόνιες άδειες, όπως κύησης, λοχείας και ανατροφής, καθώς και η κανονική άδεια, λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση των δύο ετών που ο νεοδιόριστος πρέπει να παραμείνει υποχρεωτικά στην περιοχή διορισμού.

Πώς γίνεται η τοποθέτηση την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά

Κατά την πρώτη χρονιά του διορισμού, οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν προσωρινά σε λειτουργικό κενό, πριν από τους αναπληρωτές.

Για την τοποθέτησή τους λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, όπως:

ο γάμος,

τα παιδιά,

η εντοπιότητα,

η συνυπηρέτηση.

Τη δεύτερη χρονιά θα αποκτήσουν οργανική θέση με βάση τα μόρια μετάθεσής τους ή θα παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, εφόσον δεν υπάρχουν οργανικά κενά.

Όσοι αποκτήσουν οργανική θέση έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν απόσπαση εντός της ίδιας περιοχής.

Μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών στην περιοχή διορισμού μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν μετάθεση ή απόσπαση σε άλλη περιοχή.

Το δίλημμα του διορισμού φέτος ή την επόμενη χρονιά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους εκπαιδευτικούς που εξετάζουν εάν θα πρέπει να επιδιώξουν τον διορισμό τους φέτος ή να διεκδικήσουν θέση την επόμενη χρονιά λόγω οικογενειακών, επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων.

Όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι την επόμενη χρονιά η σειρά στον πίνακα θα είναι διαφορετική, καθώς στη Γενική Εκπαίδευση θα ισχύσουν οι νέοι πίνακες κατάταξης.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2986/2002, η προθεσμία για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των διοριζόμενων εκπαιδευτικών μπορεί να παρατείνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από τον διορισμό τους.

Άδεια άνευ αποδοχών για τους νεοδιόριστους

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμη τη δυνατότητα να αιτηθούν άδεια άνευ αποδοχών, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα ανά ημερολογιακό έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται γονική άδεια άνευ αποδοχών έως τέσσερις μήνες για την ανατροφή τέκνου, για κάθε παιδί.

Οποιαδήποτε άλλη άδεια άνευ αποδοχών δεν προσμετράται στη συμπλήρωση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής στην περιοχή διορισμού.

Τριετής αποκλεισμός από νέο διορισμό ή πρόσληψη

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο αφορά όσους διορίζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που έχουν διοριστεί ή διορίζονται, ανεξάρτητα από το εάν έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν υπηρεσία, αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τρία χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τι ισχύει για όσους διορίζονται στην Ειδική Αγωγή

Επιπλέον υποχρέωση προβλέπεται στην περίπτωση διορισμού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η υποχρέωση παραμονής στην περιοχή διορισμού για δύο χρόνια.

Παράλληλα, όμως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Οι παραπάνω επισημάνσεις προέρχονται από τον Μανώλη Πιτταροκοίλη, αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη.