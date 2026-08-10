Πλαστό πιστοποιητικό στον ΟΠΣΥΔ: Ανακλήθηκε πρόσληψη αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

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Στην ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για το διδακτικό έτος 2025-2026 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη διαπίστωση ότι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που είχε υποβληθεί στον ΟΠΣΥΔ ήταν πλαστό και είχε χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση επιπλέον επτά μορίων στον αξιολογικό πίνακα της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ.

Η ανάκληση προβλέπεται στην απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 106486/Ε1/7-8-2026 και αφορά αποκλειστικά το μέρος προηγούμενης απόφασης του ΥΠΑΙΘΑ με το οποίο είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόσληψη σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσληψη

Η εκπαιδευτικός είχε υποβάλει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2025 και τίτλο «GOETHE – ZERTIFIKAT C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom», το οποίο αφορούσε τις ενότητες Lesen, Hören, Schreiben και Sprechen.

Το συγκεκριμένο έγγραφο είχε κατατεθεί προκειμένου να καταχωριστεί στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο της εκπαιδευτικού στον ΟΠΣΥΔ ως αποδεικτικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.

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Η καταχώριση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2025 και το πιστοποιητικό μοριοδοτήθηκε, επηρεάζοντας την κατάταξη της εκπαιδευτικού στον σχετικό αξιολογικό πίνακα της 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, μέσω του συγκεκριμένου τίτλου η εκπαιδευτικός έλαβε επτά επιπλέον μόρια, βελτιώνοντας τη θέση της στον πίνακα.

Τι έδειξε ο έλεγχος του Goethe-Institut

Καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν έγγραφο του Goethe-Institut, με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2026, το οποίο διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, ο φορέας βεβαίωσε ότι τα πιστοποιητικά που εξετάστηκαν δεν είχαν εκδοθεί από το Goethe-Institut και δεν αντιστοιχούσαν σε καταγεγραμμένη εξεταστική ή πιστοποιητική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, χαρακτηρίστηκαν μη γνήσια και μη έγκυρα, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αποτελούσαν πλαστά πιστοποιητικά.

Διαγραφή από τον αξιολογικό πίνακα του ΑΣΕΠ

Η διαπίστωση είχε άμεσες συνέπειες και για τη συμμετοχή της εκπαιδευτικού στους πίνακες της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025.

Στην απόφαση λαμβάνεται υπόψη ότι, βάσει σχετικής απόφασης του Γ’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, η εκπαιδευτικός πρέπει να διαγραφεί από τον οικείο αξιολογικό πίνακα και να εγγραφεί στον πίνακα απορριπτέων.

Ως αιτιολογία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ».

Ανακλήθηκε η πρόσληψη για το 2025-2026

Μετά τα παραπάνω δεδομένα, ανακλήθηκε η υπό στοιχεία 107748/Ε1/5-9-2025 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας μόνο ως προς το τμήμα που αφορούσε την πρόσληψη της συγκεκριμένης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η ανάκληση συνδέεται με το γεγονός ότι το πλαστό πιστοποιητικό είχε μοριοδοτηθεί και είχε επηρεάσει την κατάταξή της στον πίνακα, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη.