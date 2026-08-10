«Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Νέα παράταση – Ποιές επιχειρήσεις αφορά
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Περισσότερος χρόνος δίνεται σε εκατοντάδες επιχειρήσεις για να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», καθώς η προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.
Η παράταση αποφασίστηκε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη σε συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδύσεών τους.
Ποιες επιχειρήσεις παίρνουν παράταση
Με τη νέα καταληκτική ημερομηνία της 30ής Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών οι επιχειρήσεις που βρίσκονται:
σε προέλεγχο για την τελική εκταμίευση,στη διαδικασία επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,
σε στάδιο ενδιάμεσης εκταμίευσης,
σε έλεγχο νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας, 6ης υπαγωγής,
στη διαδικασία ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω Ενεργειακού Ελέγχου.
Με την παράταση, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσθετο χρονικό περιθώριο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις και τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες.
Πάνω από 54 εκατ. ευρώ σε 1.600 επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 54 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Η χρηματοδότηση έχει δοθεί μέσω των προγραμμάτων «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα – Εξοικονομώ Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».
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