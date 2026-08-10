Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στη δήλωση περιοχών

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Χρήσιμες επισημάνσεις προς τους εκπαιδευτικούς που υποβάλλουν αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στη Δημόσια Εκπαίδευση κοινοποίησε ο δάσκαλος ΠΕ70 ΕΑΕ Μάρκος Τζήμας, εστιάζοντας κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσεγγίσουν τη δήλωση των περιοχών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣΥΔ έως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, με τον Μάρκο Τζήμα να παραθέτει παράλληλα υλικό του εκπαιδευτικού Βασίλη Γραβάνη, στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για τη δήλωση περιοχών, αλλά και στοιχεία για τις περιοχές στις οποίες διορίστηκαν το 2025 υποψήφιοι με τα χαμηλότερα μόρια.

Δήλωση περιοχών με βάση την πραγματική δυνατότητα μετακίνησης

Μία από τις βασικότερες συμβουλές αφορά τη σειρά και την επιλογή των περιοχών διορισμού. Όπως επισημαίνεται, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τις περιοχές με βάση την πραγματική τους επιθυμία, αλλά ταυτόχρονα να λάβουν σοβαρά υπόψη το κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και να υπηρετήσουν εκεί.

Η δήλωση μιας περιοχής στην οποία τελικά ο εκπαιδευτικός δεν είναι διατεθειμένος ή δεν μπορεί να μεταβεί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση διορισμού, καθώς, όπως τονίζεται, είναι άσκοπο να επιλεγεί κάποιος σε θέση την οποία τελικά δεν θα αποδεχθεί, με τις αντίστοιχες συνέπειες.

Ποιες περιοχές μπορεί να αποτελέσουν «τελευταία ελπίδα» για τους δασκάλους

Ειδική αναφορά γίνεται στους δασκάλους, για τους οποίους ο Μάρκος Τζήμας σημειώνει ότι ορισμένες περιοχές συνήθως φτάνουν πολύ χαμηλά στους πίνακες και μπορούν να αποτελέσουν την τελευταία δυνατότητα διορισμού για υποψηφίους με χαμηλότερη σειρά κατάταξης.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσει, μεταξύ άλλων:

τη Βοιωτία

την Α’ Ανατολικής Αττικής

τη Β’ Ανατολικής Αττικής

και, εν μέρει, την Αθήνα.

«Κάντε την αίτηση μόνοι σας»

Ο Μάρκος Τζήμας προτείνει ακόμη στους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την αίτησή τους, χωρίς να αναθέσουν τη διαδικασία σε άλλο πρόσωπο και χωρίς να επηρεάζονται από τρίτους ως προς τις επιλογές τους.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνει, ο κάθε υποψήφιος έχει ο ίδιος την ευθύνη τόσο για τις επιλογές που έκανε όσο και για ενδεχόμενες παραλείψεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο της αίτησης πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφευχθούν λάθη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία.