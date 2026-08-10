Σχολεία: Ανησυχία για «ψαλίδι» στις προσλήψεις αναπληρωτών – «Θα είναι 10.000 λιγότερες;»

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Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό της στελέχωσης των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, αλλά και η εξαγγελία για περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών στην Α’ φάση, αριθμός που, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛ.Α.Σ., αντιστοιχεί στο 80% των συνολικών προσλήψεων.

Η ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει την ανησυχία ότι τα στοιχεία αυτά προμηνύουν σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού αναπληρωτών σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, κατά την οποία, όπως σημειώνει, προσλήφθηκαν σχεδόν 48.000 αναπληρωτές, χωρίς ωστόσο να καλυφθούν όλα τα κενά, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη.

«Τα σχολεία λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου»

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχολιάζει τις δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας Νικόλαου Παπαϊωάννου για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς και την πρόσληψη του 80% των αναπληρωτών, με στόχο να βρίσκονται στα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου.

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Η ΕΛ.Α.Σ. επισημαίνει ότι η λειτουργία των σχολείων ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου και όχι από τις 11 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η απουσία εκπαιδευτικών κατά τις πρώτες ημέρες δυσχεραίνει τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου.

Ανησυχία για λιγότερους αναπληρωτές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αριθμό των αναπληρωτών που αναμένεται να προσληφθούν κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Όπως υποστηρίζει η ΕΛ.Α.Σ., εφόσον οι 30.000 αναπληρωτές αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού αριθμού προσλήψεων, τότε ο τελικός αριθμός θα είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

«Μήπως μας προετοιμάζουν για δραματική μείωση των προσλήψεων;», διερωτάται στην ανακοίνωσή της, εκτιμώντας ότι οι αναπληρωτές μπορεί να είναι τουλάχιστον 10.000 λιγότεροι.

Τα κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή

Ο Τομέας Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. επικαλείται την εικόνα της σχολικής χρονιάς 2025-2026, κατά την οποία, όπως αναφέρει, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 48.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Παρά τον αριθμό αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξακολούθησαν να υπάρχουν πολλά κενά στη Γενική Εκπαίδευση και ακόμη περισσότερα στην Ειδική Αγωγή, με ιδιαίτερα μεγάλες ελλείψεις στην Παράλληλη Στήριξη.

Για τον λόγο αυτό εκφράζει προβληματισμό για το κατά πόσο ένας μικρότερος αριθμός προσλήψεων μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Τι αναφέρει για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς

Κριτική ασκείται και στον αριθμό των μόνιμων διορισμών. Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί αντιστοιχούν ουσιαστικά στις αποχωρήσεις, θέτοντας το ερώτημα πότε θα περιοριστεί η ανάγκη κάλυψης πάγιων αναγκών με αναπληρωτές.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι σήμερα το 30%-35% του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι αναπληρωτές, ενώ, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.Α.Σ., ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 5%.

Ζητά διευκρινίσεις από την κυβέρνηση

Καταλήγοντας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα τον σχεδιασμό της για τις προσλήψεις και τη στελέχωση των σχολείων.

Παράλληλα, ζητά να δοθούν απαντήσεις για τον συνολικό αριθμό αναπληρωτών που πρόκειται να προσληφθούν τη νέα σχολική χρονιά, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων στελέχωσης των δημόσιων σχολείων.

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