Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Πότε μπορεί να δοθεί παράταση ορκωμοσίας και μέχρι πότε

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Τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας έχουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Για το ισχύον πλαίσιο και τις σχετικές προθεσμίες ενημερώνουν οι αιρετοί στο ΚΥΣΕΕΠ, Σεραφείμ Λάππας και Βασίλης Βούγιας.

Ιδιαίτερη σημασία για τους νεοδιόριστους έχει η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, ειδικά για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς, η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από τον διορισμό τους.

Τι προβλέπεται για την παράταση της ορκωμοσίας

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3528/2007, η προθεσμία για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες, μόνο μία φορά και για εξαιρετικούς λόγους.

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Παράλληλα, η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 προβλέπει ειδικά για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς ότι η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους από τον διορισμό τους.

Ποια είναι κανονικά η προθεσμία

Με το έγγραφο κοινοποίησης του διορισμού καθορίζεται εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες, προκειμένου ο διοριζόμενος να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία.

Εάν στο σχετικό έγγραφο δεν αναγράφεται συγκεκριμένη προθεσμία, θεωρείται ότι έχει οριστεί προθεσμία 30 ημερών.

Στην πράξη, οι νεοδιοριζόμενοι συνήθως καλούνται να παρουσιαστούν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ.

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Πώς γίνεται η κοινοποίηση του διορισμού

Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο πραγματοποιείται με έγγραφο της αρμόδιας αρχής.

Σε αυτό αναγράφεται ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η περίληψη της πράξης διορισμού.

Το έγγραφο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του διοριζόμενου, είτε στον ίδιο είτε σε πρόσωπο που συνοικεί μαζί του.

Η διαδικασία της ορκωμοσίας

Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη διορισμού ή ενώπιον του οργάνου που αναφέρεται στο έγγραφο κοινοποίησης.

Ο προβλεπόμενος όρκος είναι:

«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

Για όσους δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν κάποια θρησκεία ή ακολουθούν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, προβλέπεται η παροχή διαβεβαίωσης αντί όρκου:

«Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

Πώς πιστοποιείται η ορκωμοσία

Η πραγματοποίηση της ορκωμοσίας βεβαιώνεται με πρωτόκολλο, το οποίο φέρει ημερομηνία και υπογράφεται τόσο από τον νεοδιοριζόμενο όσο και από το όργανο ενώπιον του οποίου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία.

Ξεχωριστή είναι η διαδικασία πιστοποίησης της ανάληψης καθηκόντων. Για αυτή συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας και τον υπάλληλο και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιόριστοι

Επομένως, οι νεοδιόριστοι που για εξαιρετικούς λόγους δεν μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση.

Το γενικό πλαίσιο προβλέπει παράταση έως έξι μήνες και μόνο μία φορά για εξαιρετικούς λόγους, ενώ για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς υπάρχει η ειδική πρόβλεψη του ν. 2986/2002 για δυνατότητα παράτασης έως τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους από τον διορισμό.