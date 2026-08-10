Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Πότε ξεκινά η μισθοδοσία για τους νεοδιόριστους, τι γίνεται με το επίδομα ανεργίας

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Τι ισχύει για ΜΤΠΥ και επίδομα ανεργίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς 2026

Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η διαδικασία των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2026, καθώς έως τη Δευτέρα 10 Αυγούστου υποβάλλονται οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ, ενώ κατά πάσα πιθανότητα την Τρίτη 11 Αυγούστου αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων των διορισθέντων από το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, ακολουθούν συγκεκριμένα διοικητικά βήματα μέχρι την ορκωμοσία, την ανάληψη υπηρεσίας και την προσωρινή τοποθέτηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νεοδιόριστους παρουσιάζει το πότε αρχίζει να υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας, από ποια ημερομηνία ξεκινά η μισθοδοσία, τι συμβαίνει με τις κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ και πότε διακόπτεται η επιδότηση ανεργίας.

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Τι ακολουθεί μετά την ανακοίνωση των διορισμών

Μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίζονται, αναμένεται αρχικά ο κωδικός εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑΔ) για κάθε νεοδιοριζόμενο.

Στη συνέχεια θα εκδοθεί το ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μόνιμων διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και στη συνέχεια η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων.

Από πότε υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας

Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας λαμβάνεται η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης διορισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο νεοδιοριζόμενος θα αναλάβει υπηρεσία μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού.

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Εάν η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση του ενός μήνα, ως αφετηρία υπολογισμού λαμβάνεται πλέον η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Πότε αρχίζει η μισθοδοσία των νεοδιόριστων

Διαφορετική είναι η αφετηρία για τη μισθοδοσία. Οι αποδοχές του νεοδιοριζόμενου αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται η ανάληψη υπηρεσίας.

Οι νεοδιόριστοι εισέρχονται αρχικά με Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 (ΜΚ1), ανεξάρτητα από το μισθολογικό κλιμάκιο που είχαν ως αναπληρωτές.

Το προηγούμενο ΜΚ θα αναγνωριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ τα επιδόματα τέκνων ισχύουν άμεσα από τον διορισμό.

Τι ισχύει με τις κρατήσεις ΜΤΠΥ

Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς προβλέπονται επίσης οι σχετικές κρατήσεις προς το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Πρόκειται για ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί κατά την έναρξη της μισθοδοσίας τους μετά τον μόνιμο διορισμό.

Τι γίνεται με το επίδομα ανεργίας

Για όσους νεοδιόριστους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, η επιδότηση απενεργοποιείται με την ανάληψη υπηρεσίας ως μόνιμοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την ανάληψη υπηρεσίας και το πρακτικό ορκωμοσίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διακοπή της επιδότησης ανεργίας.

Επομένως, κομβική ημερομηνία για τη μετάβαση στο νέο εργασιακό καθεστώς είναι η ημέρα της ανάληψης υπηρεσίας, καθώς από αυτή ξεκινά η μισθοδοσία και διακόπτεται η επιδότηση ανεργίας.