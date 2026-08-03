ΚΥΣΠΕ: Ξεκινά η εξέταση μετατάξεων, αποσπάσεων και αιτήσεων παραίτησης
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Συνεδριάζει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), με την ατζέντα να περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται οι μετατάξεις εκπαιδευτικών, οι αποσπάσεις για το διδακτικό έτος 2026-2027, καθώς και η εξέταση αιτήσεων παραίτησης.
Την ενημέρωση έκανε ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ Νίκος Φασφαλής, ο οποίος γνωστοποίησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και την εξέλιξη των διαδικασιών.
Aναλυτικά:
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Όπως θα σας είχα ανακοινώσει και ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα που ορίσαμε, το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στο Υπουργείο Παιδείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1.Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κλάδο σε κλάδο.
2.Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) για το διδακτικό έτος 2026-2027.
3.Εξέταση αιτήσεων παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και θα σας ενημερώσω για ό,τι νεότερο υπάρξει.
Πάντα κοντά σας,
Φασφαλής Νίκος
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