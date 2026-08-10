Voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027: Βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα – Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

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Στην επόμενη κρίσιμη φάση περνά η διαδικασία για τα voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, καθώς τη Δευτέρα 10 Αυγούστου αναμένεται η ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου και ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από την ΕΕΤΑΑ. Με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, οι γονείς και οι κηδεμόνες θα μπορούν να διαπιστώσουν εάν η αίτησή τους έχει εγκριθεί ή εάν υπάρχουν ελλείψεις και απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την αξιολόγηση της αίτησής τους και να επιβεβαιώσουν ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την αίτηση και ειδικότερα:

στο οικογενειακό εισόδημα,

στην ανεργία,

στην αναπηρία,

στην πολυτεκνία,

στον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

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Στόχος του ελέγχου είναι να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να έχουν επηρεάσει την αξιολόγηση.

Τριήμερη προθεσμία για τις ενστάσεις

Αμέσως μετά τους προσωρινούς πίνακες θα ανοίξει η διαδικασία των ενστάσεων για όσους θεωρούν ότι η αίτησή τους δεν αξιολογήθηκε σωστά.

Η προθεσμία θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως και τις 13 Αυγούστου.

Κατά το τριήμερο αυτό, οι γονείς και οι κηδεμόνες που διαπιστώνουν ότι δεν έχουν προσμετρηθεί σωστά τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια ή ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα στην αξιολόγηση θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επανεξέταση της αίτησής τους.

Τι ακολουθεί μετά τους προσωρινούς πίνακες

Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο κατά το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαπιστώσει την έκβαση της αίτησής του και να προχωρήσει, εφόσον χρειάζεται, στις απαραίτητες ενέργειες.

Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα αποτελέσματα, καθώς το χρονικό περιθώριο για την υποβολή ένστασης είναι μόλις τρεις ημέρες.

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