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Εκπαιδευτικοί: Ανακλήθηκαν αποσπάσεις για τα σχολικά έτη 2026-2029

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
06/08/2026 - 16:03
Εκπαιδευτικοί: Ανακλήθηκαν αποσπάσεις για τα σχολικά έτη 2026-2029
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Ανακλήθηκαν αποσπάσεις πέντε εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην έκδοση απόφασης με την οποία ανακαλούνται αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.

Η απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 104744/Ε2 και ημερομηνία 4 Αυγούστου 2026, αφορά ανακλήσεις αποσπάσεων που είχαν εγκριθεί με την υπουργική απόφαση 82873/Ε2/23-06-2026, έπειτα από τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

Συγκεκριμένα, ανακαλούνται οι αποσπάσεις πέντε εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ86, ΠΕ87.02 και ΠΕ79.01, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειών Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής και Κρήτης.

Παράλληλα, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες είχαν αποσπαστεί οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους ενδιαφερόμενους για την ανάκληση των αποσπάσεών τους.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

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