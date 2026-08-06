Εκπαιδευτικοί: Ανακλήθηκαν αποσπάσεις για τα σχολικά έτη 2026-2029

Στο επίκεντρο των εξαγγελιών της ΔΕΘ αναμένεται να βρεθούν οι παρεμβάσεις στη φορολογία των εισοδημάτων από ακίνητα, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά, την αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων και την παροχή κινήτρων για μακροχρόνιες μισθώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των ενοικίων εξακολουθούν να αυξάνονται.