Πότε ανοίγουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο – Οι ημερομηνίες επιστροφής για μαθητές και εκπαιδευτικούς

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να επιστρέφουν σταδιακά στις σχολικές μονάδες μέσα στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, ενώ το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη τη χώρα θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ στη συνέχεια οι περισσότεροι από 1 εκατομμύριο μαθητές της χώρας θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία και θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

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Η πρώτη ημέρα, επομένως, επικεντρώνεται στον αγιασμό, στην παραλαβή των βιβλίων και στην πρώτη ενημέρωση των μαθητών για τη λειτουργία και το πρόγραμμα του σχολείου τους.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν από την 1η Σεπτεμβρίου

Νωρίτερα από τους μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η επιστροφή τους έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, καθώς το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων είναι απαραίτητο για την οργανωτική και εκπαιδευτική προετοιμασία των σχολείων.

Οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αποτελούν ουσιαστικά το διάστημα προετοιμασίας πριν από την υποδοχή των μαθητών.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιούνται:

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οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων,

η κατανομή των αρμοδιοτήτων,

η διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων,

η οργάνωση των τμημάτων,

η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών,

η προετοιμασία των σχολικών χώρων και των υποδομών.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες προηγούνται της έναρξης των μαθημάτων, ώστε να έχει ολοκληρωθεί ο βασικός προγραμματισμός κάθε σχολικής μονάδας πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας έχει αποσταλεί στις σχολικές μονάδες της χώρας, καθορίζοντας τις βασικές ενέργειες που καλούνται να πραγματοποιήσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης, οι διευθυντές των σχολείων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων.

Στόχος είναι να έχει προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία και ο προγραμματισμός, ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα για την επιστροφή των μαθητών και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι δύο ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί

Το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται, επομένως, με δύο βασικούς σταθμούς:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί και αρχίζει η προετοιμασία των σχολείων.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου: Επιστρέφουν οι μαθητές, πραγματοποιείται ο αγιασμός και γίνεται η παραλαβή των σχολικών βιβλίων και η ενημέρωση για το πρόγραμμα.