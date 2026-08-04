Σχολεία: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην έκδοση υπουργικής απόφασης που αφορά τις αποσπάσεις και την τροποποίηση αποσπάσεων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση αφορά την τοποθέτηση προσωπικού σε περιοχές μετάθεσης και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στο πλαίσιο της στελέχωσης των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση εγκρίνονται τόσο νέες αποσπάσεις όσο και τροποποιήσεις ήδη υφιστάμενων αποσπάσεων, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού. Οι μεταβολές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027.

Οι πίνακες με τα ονόματα των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που αποσπώνται ή των οποίων τροποποιείται η απόσπασή τους περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση, η οποία τίθεται σε ισχύ για το διδακτικό έτος 2026-2027.

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