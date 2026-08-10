ΝΕΟ voucher διακοπών: Πότε και για ποιούς

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Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενεργοποίηση του Thessaly Pass 2026, του προγράμματος που προβλέπει οικονομική ενίσχυση 200 ευρώ για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις σε επιλεγμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας, με την πλατφόρμα των αιτήσεων να εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα θα καλύψει το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026, ενώ η ενίσχυση θα χορηγείται στους δικαιούχους μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στους Δήμους Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου.

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Voucher 200 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Thessaly Pass 2026 είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των ενδιαφερομένων.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 200 ευρώ ανά περίοδο και είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Παράλληλα, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Τα χρήματα της ψηφιακής κάρτας προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με:

διαμονή,

εστίαση,

τοπικές μετακινήσεις.

Οι δύο περίοδοι του Thessaly Pass 2026

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, η δράση θα χωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη θα αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ενώ η δεύτερη τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Οι ακριβείς ημερομηνίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την έκδοση της ΚΥΑ.

Η δεύτερη περίοδος καλύπτει και τις γιορτές των Χριστουγέννων, επιτρέποντας στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση για χειμερινές ή εορταστικές αποδράσεις στις επιλέξιμες περιοχές.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με την εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται άγαμοι, έγγαμοι, άτομα σε χηρεία καθώς και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Σε περίπτωση χωριστής δήλωσης συζύγων, ως δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Ποια θεωρούνται ωφελούμενα μέλη

Ως ωφελούμενοι του δικαιούχου θεωρούνται ο ή η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση του 2024.

Εφόσον και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχοι, ο ένας θεωρείται ωφελούμενο μέλος του άλλου.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Με την ενεργοποίηση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Εναλλακτικά, η αίτηση θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η οριστική ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων, οι χρονικές περίοδοι του προγράμματος και οι επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.