Προσλήψεις: 149 θέσεις σε μουσεία όλης της χώρας – Οι ειδικότητες και η προθεσμία

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, η ανάγκη του γονέα να βρίσκεται δίπλα του δεν μπορεί να περιμένει. Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια για τους εργαζόμενους γονείς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.