Χριστούγεννα 2026: Πότε χτυπά το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία και πότε επιστρέφουν οι μαθητές

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Στις 23 Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται τα μαθήματα πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά για 15 ημέρες και τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις στις 8 Ιανουαρίου 2027.

Τα σχολεία ετοιμάζονται για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του 2026, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να έχουν μπροστά τους ένα διάστημα 15 ημερών χωρίς μαθήματα. Η τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων πριν από τις γιορτές θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, ενώ η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Το εορταστικό διάλειμμα περιλαμβάνει τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια, δίνοντας στις οικογένειες τη δυνατότητα να οργανώσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους. Το χρονοδιάγραμμα των σχολικών διακοπών αποτελεί παράλληλα βασικό στοιχείο για τον προγραμματισμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων των γονέων κατά την εορταστική περίοδο.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία

Η επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες μετά την ολοκλήρωση των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί την τελευταία της προβλεπόμενης εορταστικής ανάπαυλας.

Συνολικά, το διάστημα χωρίς μαθήματα εκτείνεται από τις 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2027, καλύπτοντας 15 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες.

Πότε χτυπά το τελευταίο κουδούνι πριν από τα Χριστούγεννα

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων για το 2026 θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, πριν από την έναρξη των καθιερωμένων σχολικών διακοπών.

Από την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, αρχίζει επισήμως η περίοδος κατά την οποία δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά σε όλη τη διάρκεια των εορτών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σημαίνει ότι οι μαθητές θα ολοκληρώσουν τις σχολικές τους υποχρεώσεις λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και θα επιστρέψουν στις τάξεις μετά τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Οι τρεις γιορτές που περιλαμβάνει η σχολική ανάπαυλα

Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές καλύπτουν τρεις από τις σημαντικότερες εορτές της περιόδου, αρχίζοντας από τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου και συνεχίζοντας με την Πρωτοχρονιά την 1η Ιανουαρίου.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται και τα Θεοφάνια, στις 6 Ιανουαρίου, πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων στις 8 Ιανουαρίου.

Με αυτόν τον τρόπο, το εορταστικό πρόγραμμα δημιουργεί ένα ενιαίο διάστημα ανάπαυλας για μαθητές και εκπαιδευτικούς, χωρίς ενδιάμεση επιστροφή στις σχολικές αίθουσες.

Πώς επηρεάζεται ο οικογενειακός προγραμματισμός

Οι ημερομηνίες των σχολικών διακοπών αποτελούν σημείο αναφοράς για τις οικογένειες που σχεδιάζουν ταξίδια, επισκέψεις ή άλλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, οι γονείς μπορούν να λάβουν υπόψη το 15ήμερο κλείσιμο των σχολείων για να οργανώσουν τις ημέρες άδειάς τους και να συντονίσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την απουσία των παιδιών από τις σχολικές αίθουσες.

Η επιστροφή στην καθημερινή σχολική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, σηματοδοτώντας το τέλος της χριστουγεννιάτικης ανάπαυλας.