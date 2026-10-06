ΔΥΠΑ: 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους – Oι δικαιούχοι και τα κριτήρια

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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρέχει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, με στόχο όχι μόνο την οικονομική τους στήριξη, αλλά και την ενθάρρυνσή τους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Η παροχή λειτουργεί ως κίνητρο για την ενεργοποίηση και την επανένταξη των ανέργων στην απασχόληση.

Για να λάβουν την ενίσχυση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα έτη εγγεγραμμένης ανεργίας στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν παράλληλα άλλη τακτική επιδότηση ανεργίας ή αντίστοιχη οικονομική παροχή από τη ΔΥΠΑ.

Σημαντικό εργαλείο για την καταβολή του ποσού αποτελεί η κατάρτιση ή μετατροπή του Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Το εξατομικευμένο αυτό πλάνο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των προσόντων και των επαγγελματικών στόχων του ανέργου, ενώ όσοι δεν διαθέτουν ήδη ψηφιακό σχέδιο καλούνται να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στα ΚΠΑ2 ή μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive).

Επιπρόσθετα, για την έγκριση της ενίσχυσης ισχύουν αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τα οποία ορίζονται έως 16.000 ευρώ για τους άγαμους, 24.000 ευρώ για τους έγγαμους (με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο) και 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Μετά την είσοδο στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr και τη δήλωση του IBAN, η ΔΥΠΑ πραγματοποιεί αυτεπάγγελτους ελέγχους και διασταυρώσεις, προχωρώντας στην αυτόματη πίστωση του ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου.