«Να κρατήσουμε όρθιο το δημόσιο σχολείο»: Μήνυμα Κουτσούμπα για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

Πίνακας περιεχομένων

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάγκη αντιμετώπισης του φασισμού και στην οικοδόμηση ενός δημόσιου και δωρεάν σχολείου που «θα χωράει όλα τα παιδιά».

Τον ρόλο των εκπαιδευτικών και τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να ασκήσουν το έργο τους αναδεικνύει ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού. Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις ελλείψεις προσωπικού και τις ανάγκες του δημόσιου σχολείου, στην οικονομική και εργασιακή πίεση που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και στον παιδαγωγικό τους ρόλο απέναντι στους μαθητές.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική και συνδέει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Στο μήνυμά του κάνει επίσης αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης του φασισμού και υπογραμμίζει τη σημασία ενός δημόσιου και δωρεάν σχολείου, με επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Κουτσούμπα

«Σήμερα τιμάμε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τις δασκάλες με “Δ” κεφαλαίο, οι οποίοι με προσωπικό κόπο, αφοσίωση και πίστη στον νέο άνθρωπο, κρατούν αναμμένη τη φλόγα της γνώσης, της σκέψης και της ελπίδας μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες, που η πολεμική προσαρμογή και προετοιμασία και οι συνέπειές τους αποτυπώνονται ανάγλυφα και μέσα στα σχολεία, στην εκπαιδευτική πολιτική, έχει μεγάλη σημασία ο ρόλος και η στάση των εκπαιδευτικών, μέσα και έξω από τις τάξεις.

Έχει μεγάλη σημασία η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν όρθιο ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον: με ελλείψεις προσωπικού και χιλιάδες κενά, με υποχρηματοδότηση, με τους ίδιους οικονομικά και εργασιακά εξαντλημένους και απαξιωμένους, με αυξανόμενες απαιτήσεις και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, αντί να στηρίζει, συχνά δοκιμάζει την υπομονή και τις αντοχές όλων.

Έχει μεγάλη αξία η υπεράσπιση του παιδαγωγικού τους ρόλου και της ευθύνης να μη διαποτιστεί η νέα γενιά με τις σάπιες αξίες αυτής της βάρβαρης πολιτικής, σήμερα που οι νέοι μας βομβαρδίζονται καθημερινά από τη λογική “τα κεφάλια μέσα” και τη διαφήμιση των “νέων αιματοβαμμένων Μεγάλων Ιδεών”, που πλήρωσε και θα ξαναπληρώσει πολύ ακριβά ο λαός μας.

Αντίστοιχα και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση της προσπάθειας να ξαναεμφανίσουν ως αντισυστημισμό το δηλητήριο και τη δυσωδία του φασισμού, που επιχειρεί, μέσω της απάνθρωπης ιδεολογίας του, να ποτίσει τα μυαλά και τις ψυχές με μίσος για τον διπλανό μας, αντί για αυτούς που πραγματικά μας κλέβουν τα όνειρα και τη ζωή.

Τιμάμε και αγωνιζόμαστε μαζί με εκείνους και εκείνες που παλεύουν για ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο, που θα χωράει όλα τα παιδιά, απέναντι στις πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως “κόστος” και βάζουν πάνω από αυτές τα κέρδη των λίγων. Ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μάθησης.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα και μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, εκεί που βρίσκει πραγματικό περιεχόμενο και νόημα η αποστολή τους, μέσα και έξω από την σχολική τάξη, στα όμορφα μονοπάτια της διεκδίκησης, της αμφισβήτησης, ανοίγοντας τον δρόμο, για το σχολείο και την κοινωνία όπου κανείς δεν περισσεύει».