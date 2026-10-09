Μιχαηλίδου: Περισσότερες θέσεις στην προσχολική αγωγή – Αλλάζουν τα όρια ηλικίας

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Αλλαγές στα ηλικιακά όρια, στη δυναμικότητα, στις κτιριακές προδιαγραφές και στη στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Νέες δυνατότητες για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς προβλέπει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω ενός αναθεωρημένου και πιο ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας. Οι αλλαγές λαμβάνουν υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών, αλλά και τους περιορισμούς που δημιουργεί η πυκνή δόμηση, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιεί τις προϋποθέσεις σχετικά με τα ηλικιακά όρια, τη δυναμικότητα των σταθμών, τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και τη στελέχωση. Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και η δημιουργία περισσότερων θέσεων φιλοξενίας παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα βρέφη. Οι ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν έπειτα από διαβούλευση με γονείς και εκπροσώπους των σταθμών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που καταγράφονται στην καθημερινή λειτουργία τους.

«Οι οικογένειες χρειάζονται περισσότερες θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στις μεγάλες πόλεις, όμως, ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος δυσκολεύει τη δημιουργία νέων σταθμών. Γι’ αυτό κάνουμε το πλαίσιο πιο ευέλικτο και δίνουμε στις δομές περισσότερες δυνατότητες να αξιοποιήσουν τις υποδομές τους και να εξυπηρετήσουν περισσότερα παιδιά. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων και προσαρμόσαμε τις λύσεις, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώθηκε στα 2 έτη αντί για τα 2,5. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης οι μονάδες μπορούν να εγγράφουν παιδιά έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, έναντι 10% που ισχύει γενικά, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις.

Το νέο πλαίσιο προσαρμόζει επίσης τις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να αξιοποιούνται πιο λειτουργικά και να διευρύνονται οι δυνατότητες φιλοξενίας παιδιών, ιδιαίτερα βρεφών. Παράλληλα, οι αίθουσες ύπνου και απασχόλησης μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να οργανώνονται με μεγαλύτερη ευελιξία.

Επικαιροποιήθηκαν ακόμη οι κανόνες στελέχωσης, οι αναλογίες παιδαγωγικού προσωπικού προς βρέφη και νήπια και οι προϋποθέσεις για τη διεύθυνση των σταθμών, ώστε η λειτουργία κάθε μονάδας να προσαρμόζεται καλύτερα στο μέγεθος και στη δυναμικότητά της.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη.