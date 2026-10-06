Προσλήψεις αναπληρωτών – Πυρά για τα κενά που «ξέχασαν» να δηλώσουν: «Ούτε μια συγγνώμη από τη Διοίκηση;»

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Παρέμβαση για τα λειτουργικά κενά Γενικής Αγωγής της Δ΄ Αθήνας που, φέρεται να μη δηλώθηκαν στη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με αποτέλεσμα να μην καλυφθούν. Ο ΠΑΣΥΝ ζητά άμεση κάλυψη των κενών και διερεύνηση των αιτιών, καταγγέλλοντας «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην απόδοση ευθυνών.

Νέα παρέμβαση για τη μη δήλωση των λειτουργικών κενών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας στη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών κάνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.), υποστηρίζοντας ότι η παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα τα υφιστάμενα κενά να μην καλυφθούν.

Ο Σύλλογος ζητά την άμεση κάλυψή τους, τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη μη έγκαιρη δήλωσή τους και θέτει ευθέως ζήτημα ίσης λογοδοσίας μεταξύ εκπαιδευτικών και Διοίκησης.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητά την τιμωρητική αντιμετώπιση κανενός, θέτει όμως το ερώτημα γιατί ένα λάθος ή μία παράλειψη εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασίες διερεύνησης, πειθαρχικό έλεγχο ή ακόμη και Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ένα διοικητικό λάθος με συνέπειες για σχολικές μονάδες, μαθητές και εκπαιδευτικούς μπορεί να εξαντλείται στην αναγνώριση του λάθους και σε μία συγγνώμη.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Στην ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών επισημαίνει ότι το περιστατικό δεν αποτελεί απλώς ένα διαδικαστικό ή διοικητικό ζήτημα, αλλά ανοίγει ένα ευρύτερο θέμα για τον τρόπο με τον οποίο διερευνώνται τα λάθη και αποδίδονται οι ευθύνες στον χώρο της Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται καθημερινά σε ένα πλαίσιο αυξημένης ευθύνης και ένα ανθρώπινο λάθος ή μία παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μπορεί να οδηγήσει σε κλήση για εξηγήσεις, αναζήτηση ευθυνών, διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο και, ανάλογα με την περίπτωση, ακόμη και σε ΕΔΕ.

Στον αντίποδα, ο Σύλλογος διερωτάται τι συμβαίνει όταν ένα διοικητικό λάθος έχει ως αποτέλεσμα να μη δηλωθούν τα κενά μιας ολόκληρης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και να μην πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες προσλήψεις αναπληρωτών.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην απόδοση ευθυνών. Η ευθύνη δεν μπορεί να είναι αυστηρή για τον εκπαιδευτικό και ελαστική για τη Διοίκηση», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Τα κενά δεν εξαφανίστηκαν επειδή δεν δηλώθηκαν»

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. στέκεται ιδιαίτερα στις συνέπειες που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα σχολεία μετά τη μη δήλωση των συγκεκριμένων κενών στη Β΄ φάση.

«Τα κενά δεν εξαφανίστηκαν επειδή δεν δηλώθηκαν», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι παραμένουν στις σχολικές μονάδες και στις τάξεις που εξακολουθούν να στερούνται το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι συνέπειες, σύμφωνα με τον Σύλλογο, αγγίζουν τους μαθητές που δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική υποστήριξη, τις οικογένειες που περιμένουν την πλήρη λειτουργία των σχολείων, αλλά και τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν καθημερινά τις επιπτώσεις της υποστελέχωσης.

«Το κόστος του λάθους το διαχειρίζονται τα σχολεία»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών υπογραμμίζει ότι ένα διοικητικό λάθος τέτοιας έκτασης δεν περιορίζεται στο επίπεδο της Διοίκησης, αλλά οι συνέπειές του φτάνουν απευθείας στη σχολική τάξη.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, «το κόστος ενός λάθους που δεν έγινε μέσα στο σχολείο καλούνται να το διαχειριστούν τα ίδια τα σχολεία».

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η συγγνώμη είναι αναγκαία όταν διαπιστώνεται ένα λάθος, σημειώνει όμως ότι από μόνη της δεν αποτελεί αποκατάσταση των συνεπειών του.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. ζητά την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος και την κάλυψη των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

Παράλληλα, ζητά να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στη μη έγκαιρη δήλωση των λειτουργικών κενών και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Κεντρικό αίτημα του Συλλόγου είναι επίσης η ίση αντιμετώπιση και η ίδια λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα της Εκπαίδευσης, με τον ΠΑ.ΣΥ.Ν. να καταλήγει ότι «τα διοικητικά λάθη δεν μπορούν να τα πληρώνουν οι μαθητές και οι σχολικές τάξεις».