Υποτροφίες ΙΚΥ: Καταγγελίες για έναν χρόνο χωρίς πληρωμές – Τι απαντά το Ίδρυμα

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Σε διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προχώρησε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βάσω Κιντή, απαντώντας σε δημοσίευμα της 2ας Σεπτεμβρίου 2026.

Η πρόεδρος του ΙΚΥ ξεκαθαρίζει ότι το πρόγραμμα αφορά 350 και όχι 500 μεταπτυχιακές υποτροφίες, ενώ διαβεβαιώνει ότι όσοι επιλεγούν τελικά ως δικαιούχοι θα λάβουν ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στις υποτροφίες μέγιστης διάρκειας 18 μηνών, χωρίς καμία οικονομική απώλεια.

350 οι μεταπτυχιακές υποτροφίες

Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση, το ΙΚΥ χορηγεί συνολικά 350 μεταπτυχιακές υποτροφίες, διορθώνοντας τον αριθμό των 500 που, όπως αναφέρει, περιλαμβανόταν στο σχετικό δημοσίευμα.

Οι υποτροφίες εντάσσονται στο Υποέργο 1 «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Έως τις 4 Σεπτεμβρίου οι ενστάσεις

Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων έχουν αναρτηθεί από τις 10 Αυγούστου 2026, ενώ ακολούθησε η περίοδος υποβολής ενστάσεων.

Η σχετική προθεσμία ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

«Δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Βάσω Κιντή στο ζήτημα της χρηματοδότησης των υποτροφιών και στα ποσά που θα καταβληθούν στους τελικούς δικαιούχους.

Όπως διαβεβαιώνει, τα χρήματα που αντιστοιχούν στις υποτροφίες, οι οποίες μπορούν να έχουν μέγιστη διάρκεια 18 μηνών, θα δοθούν εξ ολοκλήρου σε όσους επιλεγούν.

«Τα χρήματα των υποτροφιών μέγιστης διάρκειας 18 μηνών θα καταβληθούν στους δικαιούχους που θα επιλεγούν καθ’ ολοκληρίαν. Δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΙΚΥ.

Στην ίδια ανακοίνωση, η πρόεδρος του ΙΚΥ απαντά και στην αναφορά του δημοσιεύματος ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί της «παρά τις επίμονες προσπάθειες».

Η Βάσω Κιντή υποστηρίζει ότι υπήρξε μία απόπειρα επικοινωνίας κατά τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, χωρίς συγκεκριμένη αναφορά, στην οποία απάντησε την ίδια ημέρα, προτείνοντας να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία το επόμενο πρωί.