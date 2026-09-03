Πυρά εκπαιδευτικών για σχολικές εκδρομές: «Μας φορτώνουν ευθύνες που δεν μας αναλογούν»

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Την έντονη αντίδρασή της στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, κάνοντας λόγο για σημαντική αύξηση της γραφειοκρατίας, πρόσθετες ευθύνες για τους εκπαιδευτικούς και ρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζει, δυσκολεύουν αντί να διευκολύνουν την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Στο επίκεντρο της κριτικής της βρίσκονται η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31 Αυγούστου 2026, οι νέες διαδικασίες εγκρίσεων και αποτίμησης, αλλά και τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή.

Η ΕΛΜΕ επισημαίνει παράλληλα ότι το νέο πλαίσιο μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητες που, κατά την ίδια, δεν σχετίζονται με τον παιδαγωγικό τους ρόλο, ενώ θέτει ιδιαίτερα το ζήτημα του οικονομικού κόστους των σχολικών εκδρομών για τις οικογένειες. Ζητά την απόσυρση των επίμαχων ρυθμίσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη λήψη οικονομικών μέτρων ώστε κανένας μαθητής να μη μένει εκτός εκπαιδευτικών επισκέψεων λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Η ανακοίνωση από την ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Με το «καλημέρα σας» ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία και στο βάθος απαξίωση σε μια ακόμα πλευρά της σχολικής ζωής

Με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 31/8/2026 της Υπουργικής Απόφασης για το νέο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών το ΥΠΑΙΘΑ προχωρά ένα βήμα παραπέρα σε νέο γραφειοκρατικό κυκεώνα που θα επωμιστούν οι εκπαιδευτικοί, σε νέες ευθύνες, παντελώς άσχετες με τις αρμοδιότητές τους αλλά και αποστροφή για να λύσει βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές.

Αντιδράσεις για τις σχολικές εκδρομές: «Ασφυκτική γραφειοκρατία και σοβαροί κίνδυνοι για τους εκπαιδευτικούς»

Πέρα από το γεγονός πως για μια ακόμη φορά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ αρκέστηκε να υποσχεθεί διάλογο πριν το τελικό σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης δια στόματος Γ.Γ. κ. Παπαδομαρκάκη, ένας διάλογος που για ακόμη μια φορά δεν έγινε, το νέο πλαίσιο για τη διενέργεια των σχολικών εκδρομών δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την υλοποίηση αυτης της τόσο σημαντικής πλευράς της σχολικής ζωής.

Συγκεκριμένα με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση έχουμε:

Πρωτοφανή γραφειοκρατικό φόρτο που θα μεταφραστεί και σε διοικητική πίεση

-Με τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για τα Δημοτικά (Άρθρο 16), αυξάνονται οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, με εκθέσεις αποτίμησης, αξιολόγησης, κλπ (Άρθρο 11 και Άρθρο 10).

-Με τις πολλαπλές εγκρίσεις που χρειάζονται και τις ασφυκτικές προθεσμίες οι οποίες ΔΕΝ λαμβάνουν υπόψη τους το ήδη απαιτητικό πρόγραμμα της σχολικής καθημερινότητας (π.χ. έγκριση 20 ημέρες πριν για εξωτερικό, 5 ημέρες για εσωτερικό), υποβολή πρακτικών, αναλυτικών προγραμμάτων και καταχωρίσεις στο myschool.

«Κόφτης» με τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής (2/3 ή 70%) για να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή αλλιώς ακυρώνεται.

Αλήθεια εκεί στο ΥΠΑΙΘΑ, έχουν πάρει χαμπάρι πόσο κοστίζει μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε μια μέση οικογένεια ή αυτά είναι «ψιλά γράμματα»; Αν μια παρέμβαση θα άξιζε να γίνει από το ΥΠΑΙΘΑ για τις σχολικές εκδρομές, αυτή θα ήταν να εξασφαλιστούν κονδύλια για τις δωρεάν μετακινήσεις και τις εισόδους για όλα τα παιδιά ώστε να μην μπαίνει εμπόδιο ο οικονομικός βραχνάς για τη συμμετοχή τους.

Ευθύνες που ΔΕΝ αναλογούν στους εκπαιδευτικούς αφήνοντάς τους εκτεθειμένους για μια ακόμη φορά!

Με τα Άρθρα 18 και 24, επιφορτίζει τον Υπεύθυνο και τους συνοδούς, με την ευθύνη αποτροπής πρόκλησης βλάβης σε τρίτους ή ατυχημάτων, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, κλπ! Δηλαδή σε εκπαιδευτική επίσκεψη ενός τμήματος με 25 και πλέον παιδιά, ο 1 και μοναδικός εκπαιδευτικός θα έχει στην ευθύνη του όχι μόνο τους μαθητές αλλά και την ευθύνη για το μεταφορικό μέσο – η πραγματικότητα διαψεύδει το ποιος κάνει τον επιτόπιο έλεγχο αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η τροχαία είναι απούσα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Είναι προφανές πως το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των μαθητών για ασφαλείς εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς αποκλεισμούς με ταυτόχρονη απλοποίηση των διαδικασιών ώστε απρόσκοπτα να υλοποιείται ένα βασικό μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Η μάθηση δε μπορεί να συντελείται αποκλειστικά στα σχολικά κτίρια (ακόμα και αν αυτά ήταν κατάλληλα και συντηρημένα σωστά!) και το ΥΠΑΙΘΑ με την Υπουργική Απόφαση σε αυτό το δρόμο βαδίζει.

Εδώ και τώρα να υπάρξει απόσυρση της απαράδεκτης Υπουργικής Απόφασης αφαιρώντας όλα τα σημεία που αυξάνουν τον γραφειοκρατικό φόρτο, που προσδίδουν στους εκπαιδευτικούς άσχετες αρμοδιότητες με το επάγγελμά μας. Ταυτόχρονα να υπάρξει η αναγκαία οικονομική μέριμνα ώστε κανένα παιδί να μη μένει εκτός σχολικών εκδρομών εξαιτίας των χρημάτων και η απλοποίηση όλων των διαδικασιών χωρίς να υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια της μεταφοράς των εκδρομέων.