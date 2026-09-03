Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: ΠΡΟΣΟΧΗ! Κλείνουν οι δηλώσεις προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ – Αναλυτικές οδηγίες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη δήλωση προτίμησης τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν κατά την Α΄ φάση για το σχολικό έτος 2026-2027, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να ολοκληρώσουν την αίτησή τους μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Για τη διευκόλυνση των προσληφθέντων, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει αναρτήσει αναλυτικό εγχειρίδιο αλλά και σχετικό βίντεο, στα οποία παρουσιάζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη δήλωση της σειράς προτίμησης στις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

Η προθεσμία είναι ιδιαίτερα στενή, καθώς η Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης πρέπει να υποβληθεί σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2026, έως τις 23:59.

Ποιους αφορά η διαδικασία

Η πρόσκληση απευθύνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν σε περιοχές μετάθεσης κατά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

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Μετά την πρόσληψή τους, οι αναπληρωτές καλούνται να καθορίσουν μέσω του συστήματος τη σειρά προτίμησής τους για την τοποθέτηση στις διαθέσιμες σχολικές μονάδες.

Η συγκεκριμένη λειτουργία του ΟΠΣΥΔ είναι διαθέσιμη στους χρήστες που διαθέτουν τον ρόλο «Εκπαιδευτικός».

Τα 5 βήματα για τη δήλωση προτίμησης

Η διαδικασία ξεκινά με το άνοιγμα της Αίτησης-Δήλωσης από το Βασικό Μενού του ΟΠΣΥΔ. Ακολουθεί ο έλεγχος των προσωπικών στοιχείων, ώστε ο χρήστης να βεβαιωθεί ότι αυτά είναι ορθά.

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Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία του συστήματος προκειμένου να διαμορφώσει τη σειρά προτίμησης των επιλογών του. Πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται νέος έλεγχος των επιλογών και, τέλος, η υποβολή της αίτησης.

Οι προτιμήσεις μπορούν να αλλάξουν

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι οι αναπληρωτές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τις προτιμήσεις τους όσες φορές επιθυμούν, αρκεί οι αλλαγές να πραγματοποιούνται μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για την καταχώριση των αιτήσεων.

Κάθε νέα αλλαγή, ωστόσο, δεν αρκεί απλώς να καταχωριστεί στο σύστημα. Για να αποθηκευτεί και να θεωρηθεί έγκυρη, ο χρήστης πρέπει να πατήσει εκ νέου το κουμπί «Υποβολή».

Ποια αίτηση θα ληφθεί υπόψη

Για την τελική τοποθέτηση του αναπληρωτή θα ληφθεί υπόψη η τελευταία χρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Το αντίστοιχο αρχείο σε μορφή PDF παραμένει διαθέσιμο μέσα από το Βασικό Μενού του ΟΠΣΥΔ και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ιστορικό Αιτήσεων», ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να ελέγξει την τελευταία δήλωση που έχει υποβάλει.

Παράλληλα με το αναλυτικό εγχειρίδιο, έχει αναρτηθεί και το βίντεο «Σύντομος οδηγός για τη δήλωση προτίμησης τοποθέτησης προσληφθέντων», με οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.