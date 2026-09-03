Επιδόματα: Νέο Market Pass και ενίσχυση 300 ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι πληρωμές

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Δύο παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά, χαμηλοσυνταξιούχους και άλλες κατηγορίες πολιτών βρίσκονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το φθινόπωρο, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η επανενεργοποίηση του Market Pass, με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό να αφορά περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες. Ωστόσο, τόσο το ύψος ορισμένων παροχών όσο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς αναμένεται να «κλειδώσουν» πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Market Pass: Ποιοι βρίσκονται στον σχεδιασμό

Η επανενεργοποίηση του Market Pass τοποθετείται προς το τέλος του φθινοπώρου, καθώς, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, απομένουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

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Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αφορά περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ στον βασικό πυρήνα των πιθανών δικαιούχων βρίσκονται πολίτες που άρχισαν να λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μετά την 1η Μαρτίου 2024.

Η ενίσχυση σχεδιάζεται να χορηγηθεί μέσω ψηφιακού voucher για αγορές τροφίμων.

Για τους άγαμους δικαιούχους το αρχικό ποσό εξετάζεται να διαμορφωθεί στα 40 ευρώ τον μήνα, με την ενίσχυση να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό και τη σύνθεση των μελών του νοικοκυριού.

Πώς μπορεί να προκύψει ποσό έως 1.200 ευρώ

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά το ενδεχόμενο αναδρομικής καταβολής χρημάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Με βάση όσα εξετάζονται, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης σε βάθος 30 μηνών θα μπορούσε, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα, να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό, επομένως, δεν αποτελεί ενιαία παροχή για όλους τους δικαιούχους, αλλά συνδέεται με το διάστημα και τις προϋποθέσεις ένταξης κάθε νοικοκυριού.

Ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ για περίπου 1,7 εκατ. πολίτες

Το δεύτερο σκέλος του σχεδιασμού αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η καταβολή της οποίας προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 1,7 εκατομμύρια, με το μέτρο να αφορά, μεταξύ άλλων, χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η χορήγησή του θα συνδέεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για τους άγαμους συνταξιούχους, το εισοδηματικό όριο προβλέπεται να βρίσκεται στις 25.000 ευρώ ετησίως, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ. Παράλληλα, θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική περιουσιακή κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Στο τραπέζι αύξηση στα 350 ή 400 ευρώ

Το ποσό των 300 ευρώ δεν θεωρείται ακόμη οριστικό, καθώς εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για μεγαλύτερη ενίσχυση.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται υπό εξέταση είναι η αύξηση του ποσού στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ.

Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από τα περιθώρια που θα προκύψουν στα δημόσια οικονομικά, καθώς και από τα νεότερα δεδομένα για τα κρατικά έσοδα και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Οι οριστικές αποφάσεις για το συνολικό πακέτο, τους δικαιούχους και τα ποσά αναμένονται το επόμενο διάστημα, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται στη ΔΕΘ.

Με πληροφορίες από newmoney