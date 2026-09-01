Εκπαιδευτικοί: Ποιοί Δήμοι δίνουν επίδομα στέγασης και σίτισης – Τα ποσά

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Σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς εξελίσσεται κάθε χρόνο η εξασφάλιση κατοικίας στον τόπο όπου καλούνται να υπηρετήσουν.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο στα νησιά και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου τα υψηλά ενοίκια και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, αρκετοί Δήμοι έχουν υιοθετήσει διαφορετικές μορφές στήριξης, από μηνιαίες οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα σίτισης μέχρι παραχώρηση δημοτικών κατοικιών και βοήθεια στην εξεύρεση στέγης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα σε όλη τη χώρα, καθώς κάθε δημοτική αρχή καθορίζει ξεχωριστά τους δικαιούχους, το ποσό, τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν ενίσχυση

Ανάλογα με την απόφαση κάθε Δήμου, στις παροχές μπορούν να εντάσσονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, αλλά και νεοδιόριστοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

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Η ύπαρξη, ωστόσο, μιας τέτοιας δυνατότητας δεν συνεπάγεται ότι κάθε αναπληρωτής ή νεοδιόριστος λαμβάνει αυτομάτως επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου και η απαιτούμενη διαθέσιμη πίστωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι ενισχύσεις μπορούν να καλύπτουν και νεοδιόριστους για περισσότερα χρόνια μετά την τοποθέτησή τους.

Έως 300 ευρώ τον μήνα στην Κύθνο

Μεταξύ των υψηλότερων ενισχύσεων που αναφέρονται για το σχολικό έτος 2026-2027 βρίσκεται εκείνη της Κύθνου, όπου έχει ανακοινωθεί μηνιαία οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στο νησί.

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Στις Σπέτσες, αντίστοιχα, προβλέπεται ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα για τους αναπληρωτές που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του νησιού και για όσο διάστημα διαρκεί η υπηρεσία τους.

Σίφνος, Νίσυρος και Κύθηρα

Στη Σίφνο προβλέπεται μηνιαίο επίδομα σίτισης 200 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς. Για το σχολικό έτος 2026-2027 το μέτρο βρίσκεται σε ισχύ, με την καταβολή να πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και με την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδείξεων στην Οικονομική Υπηρεσία.

Ενίσχυση 200 ευρώ τον μήνα έχει εφαρμοστεί και στη Νίσυρο για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Για τη νέα σχολική χρονιά, ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν την ισχύουσα δημοτική απόφαση και να επιβεβαιώσουν τις προϋποθέσεις χορήγησης.

Αντίστοιχο ποσό, 200 ευρώ μηνιαίως, έχει προβλεφθεί και στα Κύθηρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των αυξημένων εξόδων όσων μετακινούνται στο νησί για να στελεχώσουν τις σχολικές μονάδες.

Τι προβλέπεται στην Πάρο για τους νεοδιόριστους

Στην Πάρο έχει προβλεφθεί οικονομική ενίσχυση 100 ευρώ τον μήνα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου, η δυνατότητα έχει επεκταθεί και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, με χρονικό ορίζοντα έως και πέντε χρόνια από τον διορισμό τους.

Ποιός είναι ο δήμος που δίνει μηνιαίο επίδομα σίτισης στους εκπαιδευτικούς

Παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης έχουν καταγραφεί και σε άλλους Δήμους. Ενδεικτικά, αναφέρονται περίπου 140 ευρώ τον μήνα στη Μύκονο, 150 ευρώ στην Κίμωλο, 100 έως 150 ευρώ στη Μήλο, 130 ευρώ στη Σέριφο και περίπου 100 ευρώ στη Λευκάδα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ στην Ύδρα έχει προβλεφθεί επιδότηση ενοικίου.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, πάντως, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν την πιο πρόσφατη δημοτική απόφαση, καθώς η ύπαρξη παλαιότερου προγράμματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι συνεχίζεται με τους ίδιους όρους και το σχολικό έτος 2026-2027.

Δήμοι διαθέτουν και κατοικίες

Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί τη μοναδική μορφή βοήθειας. Σε περιοχές με ιδιαίτερα έντονο στεγαστικό πρόβλημα έχουν αξιοποιηθεί δημοτικά ακίνητα, τα οποία παραχωρούνται σε εκπαιδευτικούς με χαμηλό ή συμβολικό μίσθωμα.

Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, όπου έχουν διατεθεί δημοτικές κατοικίες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς έναντι συμβολικού μισθώματος. Για το 2026-2027 θα πρέπει, ωστόσο, να εκδοθεί η αντίστοιχη πρόσκληση, εφόσον αποφασιστεί η συνέχιση του μέτρου.

Σε άλλες περιοχές η παρέμβαση επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της αναζήτησης κατοικίας. Στη Θήρα, την Κέα, τη Σύρο, τα Χανιά, το Λασίθι και τη Ζάκυνθο έχουν καταγραφεί πρωτοβουλίες με λίστες ή βάσεις διαθέσιμων ακινήτων, μέσω των οποίων επιχειρείται να έρθουν σε επαφή εκπαιδευτικοί και ιδιοκτήτες. Πρόκειται, όμως, για βοήθεια στην εξεύρεση κατοικίας και όχι για δωρεάν στέγαση.

Ξεχωριστά η επιστροφή δύο ενοικίων

Πέρα από τις πρωτοβουλίες των Δήμων, προβλέπεται και ξεχωριστή κρατική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5308/27-08-2026 καθορίζει τη διαδικασία για οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Το συνολικό ύψος των σχετικών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με το ανώτατο όριο να αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πρόκειται για διαφορετική παροχή από τα επιδόματα των Δήμων και, επομένως, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους θα πρέπει να εξετάζουν ξεχωριστά τόσο τις κρατικές ενισχύσεις όσο και τις δυνατότητες που παρέχει ο Δήμος στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί

Κρίσιμο για τους ενδιαφερόμενους είναι να επιβεβαιώνουν ότι η εκάστοτε δημοτική ενίσχυση βρίσκεται πράγματι σε ισχύ για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς οι παλαιότερες αποφάσεις δεν ανανεώνονται απαραίτητα αυτομάτως.

Μετά την τοποθέτησή τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Δήμο για να ενημερώνονται σχετικά με τους δικαιούχους, το ακριβές ύψος και τη διάρκεια της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης.

Για έναν εκπαιδευτικό που καλείται να μετακινηθεί εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας του, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό κόστος στέγασης, μια μηνιαία ενίσχυση της τάξης των 200 ή 300 ευρώ μπορεί να περιορίσει σημαντικά το πρόσθετο οικονομικό βάρος.