Εκπαιδευτικοί: Ποιοί θα λαμβάνουν επίδομα έως 300 ευρώ τον μήνα

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Σε μία σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Αγκίστρι προχωρά ο Δήμος, προβλέποντας μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Αγκιστρίου, το επίδομα διαμορφώνεται στα 250 ευρώ τον μήνα για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στα 300 ευρώ τον μήνα για τους αναπληρωτές, με στόχο να διευκολυνθεί η εγκατάσταση και η παραμονή τους στο νησί.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το μέτρο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 Ιουλίου 2026, με την απόφαση 49/2026.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στο Αγκίστρι και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών κατοικίας.

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Η καταβολή της προβλέπεται για το διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με την περίπτωση.

250 ευρώ στους νεοδιόριστους, 300 ευρώ στους αναπληρωτές

Με βάση την απόφαση, προβλέπονται δύο διαφορετικά ποσά ενίσχυσης.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο νησί μπορούν να λαμβάνουν 250 ευρώ τον μήνα, ενώ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να υπάρχει μισθωτήριο κατοικίας στο Αγκίστρι, καθώς και να προσκομίζονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Κίνητρο για να παραμείνουν εκπαιδευτικοί στο νησί

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων χαρακτηρίζει την απόφαση ουσιαστικό κίνητρο για την προσέλκυση και την παραμονή εκπαιδευτικών στο Αγκίστρι, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων.

Όπως επισημαίνεται, για ένα μικρό νησί η σταθερή παρουσία εκπαιδευτικού προσωπικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την κάλυψη των αναγκών των μαθητών.

«Για ένα μικρό νησί όπως το Αγκίστρι, η εκπαίδευση των παιδιών μας είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ενώ το μέτρο έρχεται να προσφέρει συγκεκριμένη οικονομική στήριξη στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εξασφαλίσουν κατοικία στο νησί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.