Σούπερ μάρκετ: Ακριβότερο το καλάθι για τα νοικοκυριά – Αυξήσεις έως και 44% σε βασικά προϊόντα

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Αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης βρίσκονται οι καταναλωτές που επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές και έσπευσαν στα σούπερ μάρκετ για να γεμίσουν ξανά τα ντουλάπια και τα ψυγεία τους.

Το κόστος του καλαθιού παραμένει υψηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ σε συγκεκριμένα προϊόντα οι ανατιμήσεις φτάνουν ακόμη και το 44%.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική εάν εξεταστεί η εξέλιξη των τιμών την τελευταία πενταετία. Από το 2021 έως το 2026, το φρέσκο γάλα έχει ακριβύνει κατά 23,1%, τα τυριά κατά 35,2%, τα αυγά κατά 36,4% και ο καφές κατά 43,8%, αυξήσεις που έχουν επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Την ίδια στιγμή, πάντως, καταγράφεται μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Τον Ιούλιο του 2026 σημειώθηκε μείωση 0,47% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ ειδικά στα τρόφιμα η υποχώρηση περιορίστηκε στο 0,25%. Οι μειώσεις αυτές, ωστόσο, είναι μικρές σε σχέση με τις ανατιμήσεις που έχουν προηγηθεί σε αρκετά βασικά προϊόντα.

Γάλα, τυριά, αυγά, καφές και ζυμαρικά είναι μεταξύ των προϊόντων που επιβαρύνουν περισσότερο το καλάθι των νοικοκυριών. Μέσα σε μία πενταετία οι αυξήσεις σε ορισμένες βασικές κατηγορίες ξεπερνούν το 40%, ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των μακαρονιών των 500 γραμμαρίων, των οποίων η τιμή αυξήθηκε από 0,82 ευρώ σε 1,18 ευρώ.

Οι αυξήσεις της τελευταίας πενταετίας

Η σύγκριση των τιμών από το 2021 έως το 2026 αποτυπώνει την επιβάρυνση που έχει συσσωρευτεί για τους καταναλωτές σε προϊόντα που αποτελούν βασικό μέρος των καθημερινών αγορών.

Στο φρέσκο γάλα η αύξηση φτάνει το 23,1%, στα τυριά το 35,2%, στα αυγά το 36,4%, ενώ στον καφέ καταγράφεται η μεγαλύτερη από τις συγκεκριμένες αυξήσεις, στο 43,8%.

Πρόκειται για προϊόντα που βρίσκονται σταθερά στο καλάθι των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να επηρεάζουν άμεσα τις καθημερινές δαπάνες και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πόσο αυξήθηκαν γαλακτοκομικά, αυγά και καφές

Οι ανατιμήσεις συνεχίστηκαν και σε ετήσια βάση. Τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά ήταν ακριβότερα κατά 2,4%, ενώ στον καφέ η αύξηση έφτασε το 4,3%.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αλεσμένος espresso των 250 γραμμαρίων. Από 5,50 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, η τιμή του έφτασε τον Αύγουστο του 2026 στα 6,07 ευρώ.

Αντίστοιχα, η φέτα σε άλμη, από 16,88 ευρώ το κιλό, έχει φτάσει στα 17,65 ευρώ.

Σχεδόν 44% πάνω η τιμή στα μακαρόνια

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή που καταγράφεται στα μακαρόνια των 500 γραμμαρίων.

Η τιμή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, αυξήθηκε από τα 0,82 ευρώ στα 1,18 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε άνοδο σχεδόν 44%.

Η συγκεκριμένη αύξηση είναι ενδεικτική της πίεσης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ακόμη και σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και σχετικά χαμηλής αρχικής τιμής.

Μικρή αποκλιμάκωση τον Ιούλιο

Παρά τις σημαντικές αυξήσεις που έχουν καταγραφεί, τον Ιούλιο εμφανίστηκαν ορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, οι τιμές παρουσίασαν μείωση 0,47%, ενώ εάν εξεταστούν αποκλειστικά τα τρόφιμα, η υποχώρηση ήταν μικρότερη και διαμορφώθηκε στο 0,25%.

Η αποκλιμάκωση, επομένως, παραμένει περιορισμένη, την ώρα που οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σημαντικές σωρευτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών σε βασικά είδη διατροφής.