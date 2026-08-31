Μειώσεις τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.660 προϊόντα – Στο επίκεντρο τρόφιμα και σχολικά είδη

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Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Δευτέρα, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία αφορά περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών σε αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις που ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 30%.

Στην πρωτοβουλία περιλαμβάνονται τρόφιμα, όπως το κρέας, είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους για τα νοικοκυριά. Η διάρκεια των μειώσεων κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με το προϊόν και τη συμμετέχουσα επιχείρηση.

Στο μέτρο αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, σημειώνοντας ότι οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5% έως 7% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική απάντηση στις πιέσεις που δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, ωστόσο μπορεί να προσφέρει μια συγκεκριμένη ανακούφιση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς.

Πάνω από 450 κωδικοί σχολικών ειδών

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στα σχολικά είδη, καθώς στη νέα πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 450 κωδικοί.

Η μέση μείωση τιμής στη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώνεται περίπου στο 10%, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς και των αυξημένων αγορών που πραγματοποιούν αυτή την περίοδο οι οικογένειες.

Παράλληλα, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7%.

Μειώσεις και στο κρέας

Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί επίσης 60 κωδικοί κρέατος, τόσο ελληνικής όσο και εισαγόμενης προέλευσης.

Η μέση μείωση στη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώνεται στο 7,2%, ενώ μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνεται και το μοσχάρι.

Συνολικά, μέχρι την Παρασκευή είχαν ενταχθεί περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, με τη μέση μείωση να κινείται γύρω στο 7% και το εύρος των εκπτώσεων να ξεκινά από 5% και να φτάνει, ανάλογα με το προϊόν, έως και το 30%.

Πάνω από 90 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Στη δράση είχαν ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Η έμφαση έχει δοθεί σε επώνυμα προϊόντα που αγοράζονται συχνά από τα νοικοκυριά, ώστε οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερο βασικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών και τη συγκράτηση των τιμών.

Πιθανό μεγαλύτερο όφελος από το 7%

Το τελικό όφελος για τους καταναλωτές μπορεί σε ορισμένα προϊόντα να ξεπερνά τη μέση μείωση του 7% που προκύπτει από τη συμμετοχή των προμηθευτών.

Ο λόγος είναι ότι στις συγκεκριμένες μειώσεις μπορεί να προστίθεται και πρόσθετη έκπτωση από τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η επιπλέον μείωση δεν είναι ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το ίδιο προϊόν να μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετική τελική τιμή και διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης ανάλογα με το κατάστημα ή την αλυσίδα.

Ειδική σήμανση στα ράφια

Οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια.

Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής ενημέρωσης μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei», όπου θα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι κωδικοί που έχουν ενταχθεί και οι μειώσεις που εφαρμόζονται.

Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται και εύρος μείωσης, προκειμένου να αποτυπώνεται η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που μπορεί να εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Από δύο έως τέσσερις μήνες οι μειώσεις

Η διάρκεια της πρωτοβουλίας δεν θα είναι ίδια για όλους τους κωδικούς. Σε ορισμένα προϊόντα η μειωμένη τιμή θα διατηρηθεί για δύο μήνες, ενώ σε άλλα η δέσμευση θα είναι τετράμηνη.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί αρχικά για δίμηνη συμμετοχή προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο.

Τα οριστικά στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν θα αποτυπώσουν το τελικό πλήθος των προϊόντων, τις μειώσεις ανά κατηγορία, την επιπλέον συμβολή των αλυσίδων λιανικής και το συνολικό οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψει για τους καταναλωτές.