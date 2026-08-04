Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις στις τιμές

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Μείωση της τάξεως του 0,47% κατέγραψαν οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025, όπως έδειξαν τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Ο δείκτης τιμών Ιουλίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2026 είναι μειωμένος κατά 0,77%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, πρόκειται για την χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο 2024 μέχρι σήμερα. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Αύγουστος 2025-Ιούλιος 2026) καταγράφει αύξηση 1,37%. Σημειώνεται ότι και οι δύο επιμέρους υποδείκτες (τροφίμων και μη τροφίμων) που συγκροτούν τον συνολικό δείκτη καταγράφουν αρνητική τιμή. Ο υποδείκτης τροφίμων κατά -0,25% και ο υποδείκτης μη τροφίμων κατά -1,47%. Παράλληλα, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες πολύ μικρές διακυμάνσεις.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκαν στις κατηγορίες:

φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-6,97%),

τροφές και είδη για κατοικίδια (-5,21%),

ζύμες νωπές και κατεψυγμένες (-4,27%),

είδη πρωινού και ροφήματα (-1,98%),

τυροκομικά (-1,69%).

Οι μειώσεις που σημειώθηκαν είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Σημαντική θεωρείται η μείωση που καταγράφεται στα νωπά είδη. Στα φρούτα και λαχανικά λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και στο νωπό κρέας λόγω της ομαλοποίηση των τιμών παραγωγών και εισαγωγών.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιούλιο 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025 καταγράφηκαν στις κατηγορίες:

έτοιμα γεύματα (+3,75%),

νερά, αναψυκτικά, χυμοί (+3,26%),

αυγά, βούτυρα και ζώμοι (+2,99%),

ξηροί καρποί (+2,79%)

και αλλαντικά (+2,71%).

Γιατί συγκρατήθηκαν οι τιμές προϊόντων

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ:

Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμά τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση